Serie A : l’Inter Milan n’a pas tremblé contre l’Udinese avant de recevoir Porto

Après la victoire du Napoli contre Sassuolo vendredi soir (0-2), l’Inter Milan accueillait Udinese ce samedi, au stade Giuseppe Meazza, lors de cette 23ème journée de Serie A. Les joueurs de Simone Inzaghi se devaient de faire le plein de points pour éviter de voir le club de Campanie s’envolait un peu plus vers le Scudetto. En première période, les Nerazzurri ont connu quelques déchets techniques et un manque de réelle cohérence offensive malgré l’ouverture du score sur un penalty, d’abord loupé par Romelu Lukaku puis retiré et réussi par l’attaquant belge (20e). Peu avant la pause, les joueurs de Andrea Sottil se sont montrés un peu plus propres et c’est en ce sens que sur une action de contre jouée très rapidement, l’Udinese est parvenu à égaliser dans le sillage de Sandi Lovrić (43e).

La suite après cette publicité

Le classement de Serie A # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 Naples 62 23 20 2 1 56 15 41 2 Inter Milan 47 23 15 2 6 44 27 17 3 Milan 44 23 13 5 5 39 30 9 4 Atalanta 41 22 12 5 5 41 24 17 5 Rome 41 22 12 5 5 29 19 10 6 Lazio 39 22 11 6 5 37 19 18 7 Bologne 32 23 9 5 9 30 33 -3 8 Torino 30 22 8 6 8 22 23 -1 9 Udinese 30 23 7 9 7 31 28 3 Voir le classement complet

Au retour des vestiaires, les Milanais ont sorti le rouleau compresseur, intensifiant chaque opportunité offensive. D’ailleurs, les Zebrette n’ont pas cadré une seule fois durant le second acte. En toute logique, Henrikh Mkhitaryan a inscrit un merveilleux but, reprenant de volée, à l’entrée de la surface, un centre de Federico Dimarco (70e). Puis l’attaquant star Lautaro Martinez s’est offert son 13ème but de la saison, qui a permis aux locaux du soir de verrouiller un précieux succès (3-1). Au classement, les Nerazzurri campent toujours le statut de dauphin du Napoli, tandis que l’Udinese scrute toujours la 9ème place. Le weekend prochain, l’Inter se rendra à Bologne, quelques jours après le duel contre Porto en Ligue des Champions. Les Friouliens accueilleront la Spezia au cours de la 24ème journée du championnat italien.

À lire

Inter Milan : le clash terrible entre Romelu Lukaku et Nicolò Barella