LOSC : Ethan Mbappé donne de ses nouvelles

Blessé lors de la rencontre amicale entre Genk et Lille, Ethan Mbappé aurait sûrement pu imaginer de meilleurs débuts. Pour son deuxième match sous les couleurs du LOSC, le milieu de terrain est sorti, visiblement touché, en fin de rencontre. Il a adressé ce samedi un message en direction de ses supporters après la rencontre. «J’espère revenir le plus rapidement possible. Merci aux supporters d’avoir fait le déplacement.»

La suite après cette publicité

La durée de l’absence du joueur de 17 ans n’est pas encore connue, même si ça a l’air d’être assez sérieux, vu ses dires. Les Dogues continueront leur préparation estivale, sans Mbappé donc, en affrontant Wolfsburg le 24 juillet. Ils débuteront leur parcours en championnat par la réception d’Angers, le 25 août prochain.