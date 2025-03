OM : Roberto De Zerbi lâche ses vérités sur les cas Greenwood et Luis Henrique

C’est un déplacement plus que périlleux qui attend l’OM ce dimanche soir. Pour la deuxième fois de la saison, les Phocéens vont affronter le PSG, cette fois-ci au Parc des Princes. Pour rappel, à l’aller, en octobre dernier, les Parisiens avaient terrassé leurs rivaux au Vélodrome, s’imposant sur le score net et sans bavure de 3-0. Pour ce deuxième round, les Marseillais voudront faire bonne figure, et auront besoin de leurs meilleurs éléments. À ce propos, Roberto De Zerbi s’est confié sur Luis Henrique et Mason Greenwood.

La suite après cette publicité

Entrés en cours de jeu contre Lens la semaine passée, les deux Olympiens pourraient bien être alignés d’entrée à Paris ce dimanche. En conférence de presse, le coach de l’actuel 2e de Ligue 1 a justifié leur mise sur le banc samedi dernier par une condition physique qui n’était pas optimale : « je les ai mis sur le banc car ils n’étaient pas à 100 %. Ce sont de très bons gars, qui ne sont pas toujours habitués à jouer le haut du classement et il y a des moments où c’est plus difficile pour eux. Il faut avoir la force de les mettre sur le banc. Mais il n’y a aucun problème, ils ont eu un programme physique différent cette semaine, mais il n’y a pas d’embrouille. Tout le monde veut le bien de l’OM pour atteindre notre objectif. On est tous unis en allant au Parc des Princes dimanche, il n’y a pas d’individualités.» Le défi s’annonce de taille, face à un PSG qui marche sur l’eau ces dernières semaines.

Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription. Victoire 2-0 du PSG face à l’OM ! Pariez dès maintenant et tentez de gagner jusqu’à 880€.

La suite après cette publicité

Suivez le match PSG - OM sur DAZN.