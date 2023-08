PSG – RC Lens : Ousmane Dembélé et…Kylian Mbappé ovationnés avant le choc !

La suite après cette publicité

Soir de présentation au Parc des Princes. Avant de se plonger dans le choc de cette 3e journée de Ligue 1 opposant le Paris Saint Germain, champion de France en titre, au RC Lens, dauphin des Rouge et Bleu la saison passée, le club de la capitale célébrait l’arrivée de ses nouvelles recrues. Très actif sur le marché des transferts tout au long de l’été, le PSG - toujours en course pour enrôler Randal Kolo Muani et/ou Bradley Barcola - présentait les nouveaux visages de son effectif version Luis Enrique.

Sous les yeux d’un public enjoué et après un avant match marqué par une très belle ambiance aux abords du stade, Luis Enrique, Lucas Hernández, Kang-in Lee, Cher Ndour, Ousmane Dembélé, largement acclamé lors de la présentation des compositions (au même titre que Kylian Mbappé de retour dans le onze de départ à domicile), Manuel Ugarte, Marco Asensio, Milan Skriniar, Arnau Tenas et Gonçalo Ramos, forfait pour cette rencontre, ont ainsi pénétré sur la pelouse parisienne.

Nouveau coach du club de la capitale, Luis Enrique a ainsi reçu un accueil particulièrement chaleureux. Symbole d’une adaptation réussie et d’une philosophie de jeu qui semble d’ores et déjà convaincre les pensionnaires du Parc des Princes. Une ferveur également très présente lors de l’entrée d’Ousmane Dembélé, arrivé du FC Barcelone contre 50 millions d’euros. Salué et chaudement applaudi par le public francilien, le champion du monde 2018 débutera d’ailleurs sur le front de l’attaque aux côtés de Marco Asensio et Kylian Mbappé.

Natif de Marseille et bousculé par certains fans lors de son arrivée dans la capitale française, Lucas Hernandez (27 ans) a, lui aussi, pu apprécier ce moment où aucun acte provocateur n’a eu lieu à son encontre. Enfin, pour clôturer ces quelques minutes de liesse et avant de pleinement entrer dans ce choc de la 3e journée, plusieurs maillots du PSG, dédicacées par les nouveaux renforts parisiens, ont été distribués aux supporters présents.