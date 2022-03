LdC, MU : la réaction de Ralf Rangnick après l'élimination

Présent en conférence de presse d'après-match, à la suite de l'élimination de son équipe, Manchester United, par l'Atlético de Diego Simeone à Old Trafford (0-1), Ralf Rangnick a été interrogé sur la défaite de son équipe. L'entraîneur allemand semble amer après cette défaite face aux Colchoneros : «cela fait dix ans qu'ils jouent comme ça, c'est leur façon de jouer. Il aurait été important de ne pas concéder plutôt que de marquer. On ne l'a pas fait, on a touché la barre transversale... Nous n'avons pas toujours pris les bonnes décisions, tirant au lieu de passer... C'était une bonne performance, surtout en première mi-temps.»

La suite après cette publicité

Le manager des Red Devils explique ensuite l'importance du premier but dans ce genre de rencontre :« je pense que nous avons fait une très bonne première mi-temps, nous avons essayé les choses que nous avions prévu d'essayer...... Nous n'avons pas réussi à transformer l'atmosphère énergique en un but. Il est très important de ne pas encaisser et nous l'avons fait juste avant la pause. Nous avons perdu notre position. C'était une faute sur un de nos joueurs, l'arbitre ne l'a pas vu comme ça. Nous n'aurions pas dû rentrer à la mi-temps en étant menés. C'est très important de marquer le premier but et encore plus contre une équipe comme l'Atlético.» L'Allemand estime également que les Rojiblancos et l'arbitre n'ont pas aidé au bon déroulement de la seconde mi-temps :« en seconde période, je ne sais pas si deux minutes ont été jouées sans qu'aucun joueur de l'Atlético ne soit au sol. Il y a eu quelques décisions curieuses de la part de l'arbitre, nous avons tout essayé, des coups de pied arrêtés, mais dans le jeu nous n'avons pas créé d'occasions.»