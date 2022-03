Manchester United - Atlético de Madrid : les notes du match

Dos à dos à l’aller au Wanda Metropolitano (1-1), Manchester United et l’Atlético de Madrid croisaient à nouveau le fer ce mardi soir, en 8e de finale retour de Ligue des Champions. Les Red Devils misaient sur Diogo Dalot, Scott McTominay ou encore Anthony Elanga aux côtés de Cristiano Ronaldo ou Bruno Fernandes. Les Colchoneros s’appuyaient eux sur Antoine Griezmann et Rodrigo De Paul en soutien d’un João Félix en verve ces dernières semaines. Les Mancuniens exerçaient une certaine pression d’entrée, avec une première grosse situation à leur actif. Sur un débordement côté droit de Fernandes, Elanga prenait la défense espagnole de vitesse au premier poteau. La reprise du jeune attaquant était toutefois légèrement déviée par le haut du crâne de Jan Oblak hors du cadre (11e). Les Madrilènes, eux, opéraient en contres. Et au sortir de l’un d’eux, De Paul envoyait une frappe des 20 mètres que David De Gea détournait en corner en se détendant de tout son long (16e).

Dalot, après un joli mouvement collectif mancunien, testait ensuite Oblak des 18 mètres (25e). L’Atléti parvenait à poser le pied sur le ballon au sortir de la première demi-heure de jeu. Félix pensait même ouvrir le score pour les siens, mais son but, au terme d’un somptueux travail collectif, était refusé pour hors-jeu (34e). Et à force de se montrer dangereux, les Rojiblancos allaient finalement faire la décision. Mis sur orbite par une sublime talonnade de Félix, Griezmann adressait un centre du droit au deuxième poteau. Renan Lodi déboulait sur son côté gauche en pleine surface et transformait l’offrande, de la tête, à bout portant (0-1, 41e). Il fallait ensuite toute la vigilance d’Oblak pour détourner un tir puissant de Fernandes (45e +1) puis capter un ballon compliqué dans les airs (45e +2).

Oblak assurance tous risques

Elanga, sur une superbe talonnade de Fernandes en pleine surface adverse, croisait trop sa frappe pour égaliser d’entrée de seconde période (46e). De Paul répondait, mais De Gea, pas franchement aidé par Maguire et sa défense, veillait au grain (52e). MU poussait et se créait une nouvelle occasion franche. Sur un centre de Dalot venu de la droite, Jadon Sancho se couchait parfaitement mais sa reprise du droit passait légèrement au-dessus des buts d’Oblak (59e). Quelques instants plus tard, sur un nouveau contre madrilène, Félix était trop court sur un service de Lodi (63e). Ralf Rangnick lançait alors Paul Pogba, Marcus Rashford et Nemanja Matic dans la bataille pour tenter de faire la différence. C’était pourtant bien Griezmann qui se montrait dangereux dans la foulée sur un petit ballon piqué, qui terminait finalement sa course au-dessus (69e).

Oblak sortait ensuite le grand jeu sur un coup franc mancunien. Le Slovène détournait d’abord la tête de Raphaël Varane avant de capter en deux temps la reprise acrobatique de CR7 (76e). Dalot, à la réception d’un corner mal renvoyé d’Alex Telles, n’accrochait pas le cadre d’un tir du droit (83e). Edinson Cavani et Juan Mata entraient à leur tour pour renverser la vapeur, mais les protégés du Cholo géraient parfaitement leur avance en confisquant le cuir face à une écurie totalement déséquilibrée et désorganisée. Score final (0-1). L’Atlético se qualifie pour les quarts de finale de C1. MU quitte la compétition la tête basse. Après Lionel Messi avec le PSG, c’est au tour de Cristiano Ronaldo de dire adieu à la C1 dès les 8es…

L'homme du match : De Paul (7,5) : auteur d’un gros match, l'Argentin a tout de suite été très agressif et présent dans les duels, réalisant plusieurs ouvertures rapides sur les côtés qui ont amené le danger. L’Argentin a allumé la première mèche pour les Colchoneros, en prenant sa chance à 30 mètres (16e). C’est lui qui lance bien Joao Felix dans la profondeur sur l’ouverture du score de l’Atlético (41e, 0-1). Il s’est également sorti à plusieurs reprises de situations compliquées dans les petits espaces grâce à sa qualité technique. Il oblige de Gea a une s’étendre une nouvelle fois sur une frappe en demi-volée (52e). Un match de haute volée.

Manchester United

De Gea (4) : match compliqué pour le portier ibérique face à son ancienne équipe. Auteur d'une énorme envolée sur une frappe de De Paul (16e), il est surpris par la tête au premier poteau de Lodi, unique but de la rencontre sur lequel il peut peut-être mieux faire (41e). À noter également quelques relances hasardeuses au pied, même s'il n'a pas toujours été aidé par ses défenseurs.

Dalot (5,5) : trop tendre sur l'ouverture du score des Colchoneros signée Lodi (41e), le latéral portugais a toutefois réalisé un match intéressant (2 passes clés). Il y avait certes pas mal de déchet dans son jeu mais aussi et surtout de la bonne volonté qui l'a souvent amené à centrer ou à frapper dans la zone dangereuse. Avec un peu plus de réussite, il aurait d'ailleurs pu se muer en passeur pour Sancho (59e). Averti en fin de rencontre (87e).

Varane (6) : positionné très haut en raison de la domination de son équipe, le champion du monde 2018 a fait son match, sans pour autant empêcher l'Atlético de s'imposer. Il a réalisé quelques interventions précieuses (5/9 au duel), restant bien solide sur ses appuis. Tout proche d'ouvrir son compteur but avec Man. United, c'était sans compter sur une belle parade d'Oblak (77e).

Maguire (4) : vivement critiqué depuis le début de la saison, le capitaine de Manchester United n'a pas forcément arrangé son cas contre l'Atlético, même s'il a fait bien pire. On l'a senti (et vu) plutôt fébrile balle au pied, dans le pétrin face au pressing adverse. Il a compensé par son sens du placement (4 interceptions), et son agressivité sur le porteur du ballon, sans pour autant réaliser le match de sa vie. Remplacé par Mata (84e) .

Telles (3) : un match à oublier pour l'international auriverde. Trop attentiste devant Griezmann, passeur décisif sur l'unique but de la partie signé Lodi (41e), il n'a pas su créer des décalages et faire des différences offensivement dans son couloir gauche (22 ballons perdus, 1 centre réussi sur 11 tentés), d'où le danger est souvent venu. Son manque de complicité avec Sancho s'est aussi fait ressentir à Manchester, même si son engagement a pu faire plaisir aux Mancuniens.

McTominay (4) : match moyen du milieu de terrain écossais. Défensivement présent (1 dégagement, 1 interception aux abords de sa surface), il a éprouvé plus de difficultés à faire des différences balle au pied. Pour sa défense, la machine bien huilée madrilène lui a grandement compliqué la tâche. Remplacé par Matic (67e) .

Fred (6) : l'international brésilien a rendu une bonne copie contre la troupe de Diego Simeone. Très actif et influent dans le cœur du jeu, il a rappelé qu'il fait partie des éléments moteurs de cette formation mancunienne. Précieux à la récupération (1 interception, 1 tacle) et dans les petits espaces, il n'a perdu qu'un seul de ses sept duels disputés face aux Colchoneros. Remplacé par Cavani (76e).

Sancho (3) : l'atout offensif des Three Lions a encore déçu. Pourtant plus en vue ces dernières semaines avec MU, il s'est montré incapable de déstabiliser les défenseurs madrilènes. Dans les petits espaces et face à la défense très regroupée des Colchoneros, l'ancien joueur du BvB a trop tenté de forcer la décision par des dribbles qui n'ont dupé personne (24 ballons perdus). Sa lourde reprise aurait toutefois pu changer le cours de ce 8e de finale (59e), en vain.

Bruno Fernandes (5,5) : de retour après avoir été testé positif au Covid-19, le milieu portugais n'a pas eu le rendement escompté sur le jeu des siens (16 ballons perdus). Il a souvent été dans les bons coups offensifs de Man. United (13e, 45e+2, 46e), et il a parfois régalé les supporters de quelques gestes de classe dont il a le secret. Sans se montrer décisif, en fin de compte. Remplacé par Pogba (67e) .

Elanga (4,5) : buteur à l'aller, l'attaquant suédois n'a pas récidivé à Old Trafford. Il a pourtant essayé, mais il s'est surtout montré dangereux en début de chaque période, manquant d'abord de réussite (13e) avant de trop croiser sa frappe (46e). Une prestation encourageante mais insuffisante à ce niveau, où il n'a jamais vraiment su prendre le meilleur sur les Colchoneros. Remplacé par Rashford (67e) .

Ronaldo (3) : pour son 187ème match en Ligue des champions, le joueur le plus capé de l'histoire de la C1 n'a pas marqué les esprits, loin de là. Parfaitement muselé par les Colchoneros, l'ancienne machine à marquer du Real Madrid a énormément dézoné. Peut-être un peu trop d'ailleurs, puisqu'il a empiété sur le terrain de jeu de ses partenaires, délaissant la surface de l'Atléti. Impuissant, il n'a globalement pas eu beaucoup d'espace pour s'exprimer, disparaissant quasiment complètement des radars au cours des 45 dernières minutes.

Atlético de Madrid

- Oblak (7) : grand gardien. Le Slovène a réalisé une première intervention miracle en stoppant la reprise d’Elanga de la tête pour empêcher le jeune mancunien d’ouvrir le score (14e). Il a ensuite été très attentif toute la mi-temps (26e, 45e+2). En seconde période il est tout de suite mis à contribution sur une frappe croisée d’Elanga qu’il a dévié du bout des doigts à côté de son poteau droit (46e). Le portier slovène a réalisé un nouvel exploit sur un coup de tête de Varane à bout portant, se détendant parfaitement pour sortir la tentative du Français qui se dirigeait vers sa lucarne droite (77e).

- Reinildo (5) : assez tendu en début de rencontre, il a perdu de nombreux ballons en se précipitant trop dans ses décisions. En seconde période, c’était beaucoup mieux avec plus de calme pour l’ancien Lillois, qui a remporté plus de duels, mais n’a cependant pas réussi à peser offensivement.

- Gimenez (6) : en difficulté sur les premiers longs ballons qu’il a eu à jouer, rendant souvent la balle aux joueurs anglais. Il est ensuite rentré progressivement dans son match en gagnant plusieurs duels importants. Au retour des vestiaires, il se fait déposer par Elanga qui a pu facilement se mettre en position de frappe mais sans trouver le chemin du but (46e) mais il s'est repris par la suite et a réalisé une deuxième partie de match très sérieuse.

- Savic (5,5) : en face à face avec Cristiano Ronaldo sur le côté droit de la défense pendant une partie de la première mi-temps, il a été mis en difficulté par le Portugais et les autres attaquants mancuniens. En second période, il a été un plus serein. Le défenseur central a notamment eu à gérer de nombreux ballons aériens dans sa surface.

- Herrera (6) : assez bas sur le terrain, il a récupéré des ballons importants mais a eu du mal à se projeter vers l’avant, ce qui lui a fait perdre des ballons dangereux au milieu du terrain. En seconde période, il a continué à mettre beaucoup d’intensité dans tout ce qu’il a fait (11,68 km, total le plus élevé de la rencontre), ce qui a été payant car le Mexicain a multiplié les bonnes interventions défensives.

- Renan Lodi (6,5) : en début de match, il a été en difficulté sur son côté gauche, ne réussissant pas à faire de différences lorsqu’il avait le ballon et n’a pas été inspiré sur ses tentatives de centres. C’est pourtant lui qui ouvre le score pour son équipe (41e). Libéré par son but, il a été beaucoup plus remuant en seconde période réalisant de nombreux appels tranchants qui ont amené le danger dans la surface de Manchester.

- Llorente (6) : il a réalisé un gros travail défensif avec des retours pour défendre à deux sur Cristiano Ronaldo et des interventions importantes. Offensivement, il a proposé de bons appels sur le côté droit. Il aurait pu être passeur décisif sur le but de Joao Felix qui a finalement été refusé pour hors-jeu (34e).

- De Paul (7,5) : voir ci-dessus.

- Koke (6,5) : costaud dans les duels durant tout le match, il a réalisé un gros travail au milieu du terrain. Il a tenté de créer des décalages grâce à sa vista, n’hésitant pas à redescendre assez bas pour construire le jeu de son équipe. Le milieu espagnol a été la rampe de lancement de la plupart des offensives madrilènes, délivrant toujours le ballon bon au bon moment. Remplacé par Kondogbia (80e).

- Joao Felix (5,5) : il a touché très peu de ballons en début de rencontre, bien cadré par la défense de United. Il pensait marquer sur sa première occasion en reprenant parfaitement un centre de Llorente au second poteau mais l’arbitre assistant annulait son but pour un hors-jeu (33e). Sur l’ouverture du score, il réalise une petite talonnade parfaite pour Griezmann qui peut tranquillement servir Renan Lodi, le buteur (41e, 0-1). Au retour des vestiaires, il a eu à jouer plus de ballons et a surtout réussi à obtenir des bons coups francs ou à conserver la balle pour soulager sa formation. Remplacé par Felipe (89e).

- Griezmann (6) : encore un modèle de match pour le Français. Il a réalisé un gros pressing et a effectué de nombreuses courses défensives. Offensivement, il n’a pas eu beaucoup d’opportunités durant le premier acte mais sur sa première vraie situation, il délivre un centre parfait du pied droit au second poteau pour son coéquipier Renan Lodi (41e). Positionné assez bas en seconde période, il a encore effectué de nombreux efforts défensifs et a été très précieux dans la conservation du ballon lorsque son équipe était sous pression. Remplacé par Correa (93e)**.