BvB : Erling Haaland est impatient de retrouver Marco Rose

Réticent au départ de sa star Jadon Sancho (21 ans), le Borussia Dortmund s'est finalement laissé tenter par la somme astronomique (85M€ hors bonus) proposée par Manchester United. Au grand dam des fans de l'équipe, mais aussi d'Erling Haaland, qui s'entendait parfaitement bien avec l'ailier anglais. Interrogé par la chaîne Youtube Stadium Astro, le buteur norvégien s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet : «Jadon et moi nous sommes très bien compris et c'est un joueur de haut niveau. Alors bien sûr, c'est triste qu'il parte mais c'est comme ça et c'est le football. On ne sait jamais ce qui va se passer.»

La suite après cette publicité

Un départ qui pose un peu plus la question de l'avenir du natif de Leeds au BvB. Malgré la volonté du club allemand de conserver son joyau, plusieurs grandes écuries européennes (Manchester City, Chelsea, Barcelone) reviennent avec insistance ces dernières semaines. Et si le principal concerné n'offre aucun indice sur un potentiel transfert, il semble même plutôt pressé de reprendre la saison avec son nouveau coach Marco Rose : « j'ai parlé un peu avec lui et je le connais d'avant car je l'ai eu pendant six mois à Salzbourg. C'est un gars sympa et j'ai hâte de travailler avec lui. J'ai entendu dire que les séances d'entraînement étaient difficiles ici, donc c'est exactement la même chose qu'à Salzbourg. Un entraînement intensif et beaucoup de courses. C'est ce que j'attends de la tactique, se donner à fond, courir beaucoup et attaquer beaucoup.»