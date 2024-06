Amical : la Croatie plonge le Portugal dans le doute juste avant l’Euro

Grand favori pour l’Euro, au même titre que l’Angleterre ou la France, le Portugal n’a pas rassuré ce samedi soir. À trois jours de son entrée en lice face à l’Irlande (mardi à 20h45), la Seleção das Quinas s’est inclinée 2-1 face à une valeureuse équipe de Croatie. Pourtant, c’est avec un onze d’apparence grand luxe que Roberto Martinez avait abordé cette rencontre, animé par l’espoir de clôturer sa préparation sur la meilleure note possible. Avec Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Félix ou encore le Parisien Gonçalo Ramos, tous titulaires au coup d’envoi, on aurait pu imaginer la défense croate tirer la langue, et pourtant… En première mi-temps, les Portugais n’ont jamais été en mesure de faire souffler un vent, ni même une brise de panique, à Dominik Livakovic. Le seul frisson ? Une tentative de Félix, en bout de chaîne après un centre de Bernardo Silva, mais finalement trop enlevée pour inquiéter le gardien de Fenerbahce (38e).

Les meilleures intentions étaient à mettre au crédit des Croates, bien plus entreprenants. Dès la 8e minute de jeu, l’inoxydable Luka Modric ouvrait le score sur penalty après une faute du Parisien Vitinha sur Kovacic (8e, 0-1). Le Madrilène n’était d’ailleurs pas loin de rééditer trois minutes plus tard, mais sa demi-volée du pied gauche flirtait avec le poteau de Diogo Costa. Dans le prolongement, ce même Costa devait s’employer pour détourner une tentative de l’ex-Rennais Lovro Majer (12e), puis retenait son souffle devant Gvardiol. Comme avec Manchester City cette saison, le gaucher se mettait en lumière… avec son pied droit, mais sa frappe passait juste au-dessus du but (34e). Animateur de son couloir gauche, Gvardiol était cette fois toute proche de se muer en passeur décisif pour Kramaric, mais Diogo Costa intervenait en pompier de service dans les pieds de l’attaquant, et voyait Stanisic louper son coup de tête (42e).

Coaching payant pour Martinez… mais défaite

Probablement chiffonné par la première période rasante de son équipe, Roberto Martinez procédait à quatre changements à la pause. Il ne lui fallait que trois minutes pour en voir les fruits. Sur un service de Bernardo Silva, l’entrant Nelson Semedo en trouvait un autre : Diogo Jota, qui poussait le ballon au fond des filets (48e, 1-1). Requinqués, transformés, les Portugais n’étaient pas loin d’écoeurer la Croatie en l’espace de cinq minutes. Sur son côté, Rafael Leao, lui aussi entré à la pause, faisait la totale à Stanisic, mais manquait de réussite dans le dernier geste. Une inefficacité sanctionnée quelques instants plus tard. A la suite d’une énorme reprise de volée de Pasalic à l’entrée de la surface, Budimir flairait le renvoi de la barre transversale et remettait la Croatie devant, en opportuniste (1-2, 56e).

Le Portugal se montrait dangereux par séquences, comme sur ce déboulé de Joao Cancelo (65e), mais la défense des Vatreni se montrait intraitable. Bruno Fernandes tentait, lui, d’activer un autre levier : celui des frappes de loin, mais sa tentative léchait le poteau de Livakovic (66e). Une pression de plus en plus étouffante pour les Croates, qui pensaient voir Ruben Dias égaliser, mais son coup de tête passait encore à côté (68e). Vitinha et Pedro Neto tentaient eux aussi leur chance, mais sans véritablement alarmer Livakovic. On était d’ailleurs plus proche du 3-1 que du 2-2. Perisic était proche de marquer (77e), tout comme Susic (81e), mais Costa sauvait les meubles. L’entrée de Ronaldo se faisait attendre, tout comme le but du Portugal, finalement jamais arrivé. Au final, c’est comme souvent dans le costume d’un outsider que la Croatie sait se sublimer. Et il faudra encore compter sur cette nation à l’Euro cet été.