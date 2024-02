Séville : ça sent le roussi pour le flop Mariano Diaz

Entre Mariano Diaz et Séville, c’est l’histoire d’un rendez-vous manqué. Après une belle saison du côté de l’Olympique Lyonnais, l’attaquant, qui avait marqué 21 buts et délivré 5 assists, avait tapé dans l’oeil des Andalous. Sauf que le Real Madrid est passé par là. En effet, les Merengues disposaient d’une clause de rachat prioritaire, qu’ils ont exercée sous l’impulsion de leur nouveau coach Julen Lopetegui. Grand fan du Dominicain, il avait poussé pour son retour dans la capitale espagnole. Mieux armé après une année réussie à Lyon, Mariano espérait avoir son mot à dire derrière le leader offensif Karim Benzema.

304 minutes jouées cette saison

Sauf qu’on ne l’a pas vraiment vu. En cinq ans, il a participé à 70 rencontres, dont seulement 16 dans la peau d’un titulaire. En ce qui concerne ses statistiques, il a délivré une seule passe décisive et il a marqué sept buts. Cela est maigre pour un élément qui a été doublure voire parfois troisième attaquant de l’équipe. Malgré des opportunités pour jouer ailleurs, il a toujours fermé la porte à un départ, bien décidé à aller au bout de son contrat au sein de la Casa Blanca. Celui-ci a pris fin le 30 juin dernier. Mariano, qui a bien garni son armoire à trophées, a rebondi au Séville FC.

Un nouveau challenge qui n’est pas vraiment une réussite pour le moment pour le joueur de 30 ans. Depuis son arrivée, il a participé à 10 rencontres toutes compétitions confondues. Dans le détail, il a été utilisé 6 fois en Liga et 4 fois en Ligue des champions. Titulaire seulement à deux reprises cette année, l’ancien du Real Madrid n’a joué aucune rencontre en intégralité et a dû surtout se contenter de bouts de matches, lui qui n’a pas été épargné par les pépins physiques. Récemment, il a évoqué le mal qui le ronge.

Séville lui met la pression

«Je souffre depuis des semaines d’une blessure complexe au genou. Ce qui ne me permet pas d’aider l’équipe comme je le voudrais. Malgré différents traitements, nous n’avons pas obtenu une amélioration suffisante. C’est pourquoi je ne peux même pas m’entraîner normalement.» Une situation difficile à vivre pour le joueur, qui totalise 0 but et 0 assist. Des chiffres qui ne plaisent pas à Séville, qui attendait mieux de sa part. Mais après plusieurs années à regarder les autres jouer, le footballeur, qui doit retrouver la santé et la forme, a visiblement besoin de temps.

Ce que les Andalous ne sont pas prêts à lui offrir. Cet hiver, ils ont tenté de résilier à l’amiable son contrat selon AS. Sauf que Mariano Diaz a refusé. Après discussion avec son entraîneur Quique Sanchez Flores, il a décidé de se soigner et d’essayer de revenir. Un pari. De son côté, Séville suit son cas avec attention et tentera de se séparer du joueur sous contrat jusqu’en 2025 si jamais il ne donne pas satisfaction d’ici la fin de la saison. Un bon coupe de pression pour Mariano Diaz, qui ne se laissera certainement pas dicter sa loi. En attendant, le joueur travaille d’arrache-pied pour revenir.