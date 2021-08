La situation d'Andy Delort commence à crisper Montpellier

Olivier Dall'Oglio est le nouvel entraîneur de Montpellier cette saison. Seulement, le technicien a entre ses mains une équipe qui risque de changer d'ici la fin du mercato. Et pas qu'un peu. Gaëtan Laborde est courtisé, notamment par le Séville FC et le Zenith Saint-Pétersbourg. Il n'est pas le seul à pouvoir partir d'ici le 31 août. Il y a surtout son compère en attaque, Andy Delort, courtisé par l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille, deux clubs aux moyens et aux ambitions plus grandes.

Sous contrat jusqu'en 2024, le joueur de 29 ans commence même à crisper en interne. Il ne semble pas très clair sur sa situation à en croire les propos tenus par Laurent Nicollin dans le Midi Libre du jour. «La seule question qui se pose est de savoir si le joueur, en tant que capitaine, veut rester à Montpellier. S’il doit partir, c’est qu’il a décidé de quitter Montpellier. Si le joueur est attaché au club, il reste. S’il n’est pas attaché au club et désire partir, et si les propositions nous satisfont… Mais, ce ne sera pas le fait du club.»

Nicollin n'aime pas beaucoup les rumeurs autour de Delort

Forcément, les rumeurs autour de l'avant-centre agacent le président du club. Il sait aussi qu'il a besoin de vendre pour rééquilibrer les comptes mais il n'a pas reçu d'offre formelle. De plus, Delort a le même agent (David Venditelli) qu'un certain Christophe Galtier, l'entraîneur niçois qui souhaite faire venir un attaquant d'ici la fin du mercato. La piste menant à Delort n'est pas la seule car le nom de Burak Yilmaz a aussi été cité par Nice Matin. Interrogé en conférence de presse sur ces deux joueurs, Galtier a acquiescé. Gourvennec lui voudrait garder le Turc mais le LOSC verrait d'un bon œil le départ d'un gros salaire.

Concernant Montpellier, Dall'Oglio peut s'inquiéter car la crise a fait mal au club. En cas de vente de Delort, il n'est pas du tout certain d'obtenir un remplaçant. «Est-ce que vous voyez des clubs qui recrutent à part les quatre ou cinq gros, qui ont des sous? On n’a pas d’argent, on fait avec ce que l’on a, c’est comme ça. Vous devez arrêter de croire que l’on veut engager un stoppeur ou un avant-centre. J’ai l’impression que l’on marche sur la lune», conclut un Nicollin décidément inquiet.