Real Madrid : Éder Militão voit le bout du tunnel

À l’occasion de la 1ère journée de la Liga face à l’Athletic Bilbao, le Real Madrid enregistrait un premier coup dur avec la grave blessure d’Éder Militão. À la suite d’un mauvais appui, le défenseur brésilien était contraint de sortir sur blessure. Au lendemain de la victoire des Merengues, le diagnostic tombait et l’international auriverde (30 sélections, 2 buts), victime d’une rupture des ligaments croisés, se voyait être éloigné des terrains pendant plusieurs mois, avec un passage obligé sur le billard.

Ce vendredi matin, Relevo a donné des nouvelles du joueur de 25 ans. Opéré avec succès le 17 août, l’ancien joueur du FC Porto n’a depuis pas lésiné sur les efforts et travaille quotidiennement chez lui ainsi qu’à Valdebebas pour récupérer le plus rapidement possible. Selon les estimations du média espagnol, Éder Militão devrait reprendre le travail individuel sur le terrain au cours du mois de décembre avant de réintégrer l’entraînement collectif en 2024. De bon augure pour le Real Madrid qui n’a jamais eu l’intention de pallier l’absence longue durée de son défenseur, misant plutôt sur une reprise express.