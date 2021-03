France U20 : la liste pour le rassemblement de mars

N'ayant pas de confrontations contre d'autres sélections suite au gel des compétitions dans sa catégorie d'âge, l'équipe de France U20 va quand même vivre un rassemblement à la fin du mois. Ainsi, une liste de 20 joueurs a été dressée par le sélectionneur Jean-Luc Vannuchi. Ce dernier pourra ainsi tester ses éléments du mardi 23 au dimanche 28 mars à Clairefontaine.

Parmi les joueurs présents, on trouve quatre éléments surclassés et pas les moindres puisqu'il s'agit de Chrislain Matsima (AS Monaco), Isaac Lihadji (Lille OSC), Nathanaël Mbuku (Stade de Reims) et Arnaud Kalimuendo (RC Lens). On retrouve également des joueurs comme Arthur Zagre (Dijon FCO), Adil Aouchiche (AS Saint-Étienne), Joris Chotard (Montpellier HSC), Aimen Moueffek (AS Saint-Étienne) et Khephren Thuram Ulien (OGC Nice) qui sont habitués aux joutes de la Ligue 1.

La liste de l'équipe de France U20 :

Gardiens : Stefan Bajic (AS Saint-Étienne) et Lucas Chevalier (Lille OSC)

Défenseurs : Théo Barbet (Bastia Borgo), Alexis Beka Beka (SM Caen), Logan Costa (Le Mans FC), Bafodé Diakité (Toulouse FC), Mathieu Gonçalves (Le Mans FC), Chrislain Matsima (AS Monaco) et Arthur Zagre (Dijon FCO)

Milieux : Adil Aouchiche (AS Saint-Étienne), Florian Bianchini (Amiens SC), Joris Chotard (Montpellier HSC), Noah Diliberto (Valenciennes), Kouadio Koné (Toulouse), Isaac Lihadji (Lille OSC), Nathanaël Mbuku (Stade de Reims), Aimen Moueffek (AS Saint-Étienne) et Khephren Thuram Ulien (OGC Nice)

Attaquants : Yanis Begraoui (AJ Auxerre) et Arnaud Kalimuendo (RC Lens)