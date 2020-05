Man Utd : Alex Ferguson voulait recruter Cristiano Ronaldo et Gareth Bale avant sa retraite

Entraîneur mythique de Manchester United pendant 27 ans, Alex Ferguson a pris sa retraite à la surprise générale en 2013. Après 13 titres de champion d'Angleterre et 2 Ligue des Champions, notamment, remportés avec les Red Devils, l'Écossais décidait de se retirer du monde du football. Mais cette décision n'était pas prévue comme l'a raconté Patrice Evra. L'ancien latéral gauche du club mancunien, entre 2006 et 2014, est revenu sur cette période et a notamment fait une grande révélation sur ce que prévoyait Ferguson avant de prendre sa retraite. En effet, l'ancien coach britannique avait de grandes ambitions sur le mercato puisqu'il voulait faire revenir Cristiano Ronaldo à Old Trafford pour l'associer avec un certain Gareth Bale.

«Deux semaines avant, je me souviens que de nombreux médias avaient annoncé que Ferguson prendrait peut-être sa retraite l'année prochaine, et il m'avait dit : “Patrice, je ne prendrai jamais ma retraite. Je serai ici encore dix ans." Il m'avait ensuite expliqué : ”mon objectif est d'avoir Cristiano Ronaldo et Gareth Bale avec 99 % de certitude. J'ai juste besoin de ces deux joueurs pour remporter à nouveau la Ligue des Champions, a confié Evra dans l'émission UTD Podcast. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent. Et pour être juste, quand je parle avec Cristiano, je lui demande et il a dit oui au patron, et il allait rejoindre United." Il m'a dit ça.» Finalement, cet été-là Gareth Bale signait au Real Madrid et rejoignait le Portugais dans les rangs Merengues.