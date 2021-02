Barça : Pedri absent face au PSG ?

Cela pourrait être un sacré coup dur pour le FC Barcelone. Sorti sur blessure face au Séville FC ce week-end, Pedri devrait être absent plusieurs semaines et donc rater le match retour de Ligue des Champions contre le PSG. Après avoir été touché peu après l'heure de jeu, le jeune joueur de 18 ans a laissé ses partenaires lors du match de Liga face à Séville. Les premières analyses évoquent une blessure musculaire au soléaire de la jambe gauche.

Cette blessure pourrait l’éloigner des terrains entre deux à trois semaines et donc lui faire rater d’abord le match de Coupe du Roi contre Séville et surtout le match retour de Ligue des Champions face au PSG. Et c’est une mauvaise nouvelle quand on sait l’importance qu’a pris cette saison Pedri sous les ordres de Ronald Koeman. Le jeune espagnol doit faire d'autres analyses ce lundi comme le précise AS.