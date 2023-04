L’avis tranché de Pascal Dupraz sur le ramadan dans le foot

La période du ramadan fait polémique ces derniers jours au sein du football français. Alors que la FFF a refusé l’interruption des matches pendant le jeûne vendredi dernier, certaines personnalités importantes prennent position à propos de ce sujet qui fait débat. Dernière en date, Pascal Dupraz. Ancien coach de l’AS Saint-Etienne, le technicien de 60 ans a partagé son expérience sur la gestion du ramadan. L’actuel consultant s’est exprimé sur RMC dans l’émission des Grandes Gueules du Sport.

« Quand vous êtes entraîneur de football et que vous jouez le premier jour du ramadan contre l’Olympique de Marseille, et que tu as 13 joueurs sur la feuille de match sur 20 qui sont de confession musulmane, dont tous observent le jeûne, tu t’aperçois qu’à la mi-temps, il y en a déjà cinq qui veulent être remplacés parce qu’ils sont cuits, car c’est le premier jour du ramadan et c’est très difficile pour eux. Je pense que les joueurs professionnels devraient ne pas observer le jeûne le jour de compétition pour le reporter ensuite, ils ont le droit de le faire.»

