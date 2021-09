Réunion de crise au FC Barcelone !

Une fois encore, le FC Barcelone a vécu une dure soirée européenne au Camp Nou. Cette fois, les troupes de Ronald Koeman se sont inclinées sur le score de 3-0 face au Bayern Munich, mais les Bavarois ont souvent donné l'impression de ne pas toujours jouer à fond et de ne pas vouloir tirer sur une bête déjà bien blessée. Une défaite prévisible pour beaucoup, mais qui pourrait laisser des conséquences...

Tant Sport que Mundo Deportivo indiquent ce matin qu'une réunion a eu lieu dans la nuit à Barcelone. Joan Laporta, le président du club, a ainsi organisé une réunion improvisée dans les heures qui ont suivi la défaite, avec le vice-président Rafa Yuste et le directeur du football Mateu Alemany. Les trois hommes ont quitté le Camp Nou aux alentours de 2h du matin, signe que cette réunion a duré un bon moment.

L'avenir de Koeman remis en question ?

En interne, les dirigeants sont très inquiets par l'image laissée par l'équipe, tout en étant conscients qu'aujourd'hui, le Barça n'a pas les moyens de rivaliser avec une équipe comme le Bayern. Le fait que les troupes de Ronald Koeman n'aient cadré aucun tir pendant la rencontre est cependant considéré comme très préoccupant aux yeux de l'état-major blaugrana selon Sport.

On ne sait pas encore si des décisions ont été prises, avec l'avenir de Ronald Koeman en jeu notamment, et des informations filtreront sûrement dans le courant de la journée. Nul doute cependant que la prestation de l'équipe, et certains points sur lesquels Joan Laporta n'est pas en accord avec Ronald Koeman, comme le système de jeu en 3-5-2, ont été au cœur des débats...