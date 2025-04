Monaco : l’analyse d’Adi Hütter après la victoire

C’était un choc particulièrement important qui se jouait ce samedi après-midi entre l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille, mais finalement, c’est un match à sens unique qui s’est disputé à Louis II. Impuissants, les Phocéens se sont lourdement inclinés 0-3 dans l’enceinte monégasque, et ont laissé filer de très précieux points dans la course à la Ligue des Champions. Après ce succès capital, Adi Hütter était forcément ravi, bien qu’il n’ait pas apprécié 100 % de la performance de ses joueurs. Interrogé à l’issue de la rencontre, le technicien autrichien a surtout savouré le changement de visage de son équipe en seconde période, qui a largement appuyé sur l’accélérateur.

«Dans ces moments, c’est une grande victoire. En première mi-temps je n’étais pas totalement satisfait, on a beaucoup couru mais on était trop passif, on a commis beaucoup d’erreurs mais l’équipe a beaucoup mieux contrôlé la rencontre en seconde période et c’était finalement une victoire méritée. On a beaucoup couru au départ, on avait pas le contrôle du jeu, on a perdu beaucoup de ballons trop rapidement, on essayait de trouver la profondeur mais pas au bon moment. En deuxième période, on a fait des changements et c’était beaucoup mieux». Quant à Philipp Köhn, auteur d’une performance compliquée la semaine passée face à Brest, Hütter s’est montré satisfait de son portier, déterminant cet après-midi : « après ce match, après ces erreurs, il a réalisé un grand match, c’est très important pour lui de prouver après les critiques reçues après Brest. » Avec ce succès, le club du Rocher se retrouve désormais deuxième de Ligue 1, un point devant son adversaire du jour.