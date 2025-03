Franck Ribéry a failli se faire couper une jambe

Il y a déjà plus de deux ans, Franck Ribéry avait décidé de mettre un terme à sa riche carrière professionnelle. L’international français, qui évoluait du côté de la Salernitana avait pris cette décision en pleine saison. Dans un entretien accordé à l’Équipe, il s’est expliqué sur cette décision et a révélé ne pas être passé loin de l’amputation.

«J’ai eu de plus en plus mal au genou. Je n’étais plus dans l’entraînement entre les matches, mais dans la récupération pour me préserver. Je prenais deux jours de repos, puis trois ou quatre. J’ai perdu le rythme pour m’économiser. Puis les examens ont révélé que je n’avais plus de cartilage. Je suis passé sur le billard en Autriche. L’opération s’est bien passée, avec la pose d’une plaque à l’intérieur. Puis, j’ai eu une grosse infection près de cinq mois après. Pendant deux mois, j’ai pris des comprimés. On a enlevé la plaque. L’infection m’avait rongé. C’était tellement grave que j’avais des trous dans la jambe. J’avais chopé un staphylocoque doré. Je suis entré aux urgences à l’hôpital en Autriche pendant douze jours. J’ai vraiment eu peur. On aurait pu me couper la jambe. Le chirurgien a été fantastique. Alors quand je rejoue avec les anciens comme avec mon petit, quelque part, je revis», a-t-il expliqué.