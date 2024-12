CdF : l’OM réagit à la nouvelle interdiction de déplacements de ses supporters

L’Olympique de Marseille a exprimé son soutien envers ses supporters pour le 32e de finale de la Coupe de France à Saint-Étienne, en raison d’un arrêté du ministère de l’Intérieur confirmé par le Conseil d’État. Pour afficher leur solidarité, le capitaine Leo Balerdi portera un brassard arborant le badge « Comme un seul OM ». Pablo Longoria a, quant à lui, réaffirmé l’engagement du club à défendre les droits de ses supporters à se déplacer et à soutenir l’équipe dans tous les stades.

« Une fois encore, et comme trop souvent depuis le début de saison, les supporters de l’Olympique de Marseille ne se déplaceront pas à Saint-Étienne à l’occasion du 32e de finale de Coupe de France. Malgré les nombreux efforts consentis pour favoriser le déplacement du peuple Bleu et Blanc dans les meilleures conditions de sécurité à Geoffroy-Guichard, le ministère de l’Intérieur a prononcé cette semaine une interdiction de déplacement par le biais d’un arrêté confirmé ce jour par le Conseil d’État. Afin de marquer le soutien et l’unité du club vis-à-vis de ses fidèles supporters, le capitaine Leo Balerdi arborera un brassard sur lequel apparaitra le badge « Comme un seul OM » lors de la rencontre. Comme indiqué publiquement cette semaine par le Président, Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille ne renoncera pas et continuera à se battre à chaque fois pour que les fans olympiens puissent se déplacer et encourager l’équipe dans tous les stades en 2025 », a communiqué le club phocéen.