Lens - Lille : les compos probables

Après la grosse victoire du RC Strasbourg Alsace face au FC Metz en ouverture de la 6e journée de Ligue 1 vendredi soir (3-0), le RC Lens et le LOSC vont croiser le fer ce samedi à 17h pour un derby toujours très attendu. Cinquièmes et toujours invaincus (2 victoires, 3 nuls), les Sang-et-Or vont tenter de conserver leur invincibilité en battant leur ennemi juré, qui vit de son côté un début de saison compliqué avec actuellement une treizième place (1 succès, 2 nuls, 2 défaites). Et pour cette rencontre, les deux entraîneurs vont aligner du lourd.

Côté lensois, Franck Haise va s'appuyer sur un 3-4-1-2 avec Leca dans les cages et une défense composée de Gradit, Danso et Medina devant lui. Clauss et Frankowski seront les pistons avec Doucouré et Fofana au milieu. Kakuta occupera lui le poste de numéro 10 avec un duo Ganago-Kalimuendo en attaque. En face, Jocelyn Gourvennec va partir sur un 4-4-2 à plat. Grbic sera dans le but avec Celik, Fonte, Botman et Reinildo en défense. L'entrejeu sera composé de Yazici, André, Xeka et Gomes. Enfin, David et Yilmaz seront alignés aux avant-postes.

