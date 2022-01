Le RB Leipzig lâche une très belle offre pour Mohamed-Ali Cho

Auteur d'un fabuleux début de saison avec le SCO d'Angers, MohamedAli Cho (17 ans) s'était rapidement révélé en inscrivant deux buts en ce début de saison, contre Rennes (2-0), puis contre Metz (3-2) et après un rassemblement réussi avec l'équipe de France Espoirs en octobre, où il avait inscrit deux passes décisives en deux rencontres. S'il s'est montré moins performant au fil des semaines, l'attaquant de 17 ans a tout de même tapé dans l'œil de plusieurs écuries européennes.

Comme nous vous l'avions révélé, l’AC Milan et le Borussia Dortmund s'étaient renseignés sur la situation de l’attaquant depuis quelques mois et c’est le club de la Ruhr qui semblait être le plus à même de parvenir à un accord avec la direction angevine. Mais selon les dernières informations de L'Équipe, Mohamed-Ali Cho reste un élément très apprécié chez les cadors de Bundesliga et le RB Leipzig aurait pris contact avec le SCO pour se l'offrir.

Saïd Chabane demande entre 40 et 50 millions

Désireux d'enrôler un nouvel attaquant prometteur, la direction du RB Leipzig aurait rencontré le président Saïd Chabane dans un hôtel parisien pour tenter de trouver un accord. Si le SCO d'Angers ne souhaite pas laisser filer son attaquant à n'importe quel prix, une somme entre 20 à 25 millions d'euros aurait été avancée par les dirigeants allemands.

Sous contrat avec son club formateur jusqu'en 2023, Cho serait également courtisé par des écuries en Angleterre, toujours selon le quotidien sportif. Cependant, le président du club angevin avait été clair sur l'avenir de son jeune joueur au cours d'un entretien accordé à Ouest-France, en décembre dernier. «Son prix ? Entre 40 et 50 millions. Ah oui ! C’est le seul 2004 dans le championnat qui est titulaire et international Espoirs», avait-il lâché.