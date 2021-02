Ligue Europa : l'Ajax élimine le LOSC, Arsenal, Villarreal et les Rangers assurent, Naples prend la porte

Battu à domicile à l’aller (1-2), Lille entamait ce match retour tambour battant. Les Dogues étaient d’ailleurs tout près d’ouvrir le score en tout début de rencontre. Xeka profitait d’une sortie mal négociée de Marten Stekelenburg dans les pieds de Jonathan Ikoné et d’une remise en retrait de Yusuf Yazici pour déclencher une frappe du droit repoussée sur sa ligne par Lisandro Martinez (4e). Saignants sur leurs phases de possession, les leaders de Ligue 1 s'offraient une nouvelle situation sur une frappe des 20 mètres de Renato Sanches (13e). Les Amstellodamois laissaient passer le temps fort lillois et ouvraient le score.

Sur un coup franc de Dusan Tadic, Davy Klaassen ajustait Mike Maignan de la tête à bout portant (1-0, 15e). Les Nordistes ne baissaient pas les bras et repartaient à l'assaut des buts néerlandais. Timothy Weah, sur un coup franc rapidement joué et un ballon glissé par Ikoné, plaçait une frappe enroulée qui n'accrochait pas le cadre (18e). Le match s'emballait avec des séquences de part et d'autre. David Neres obligeait Maignan à un arrêt compliqué (25e). Sur un jeu combiné, Devyne Rensch se retrouvait seul dans la surface mais Maignan sortait parfaitement pour sauver les siens (30e). Yazici envoyait un corner direct, repoussé des deux poings par Stekelenburg (45e +1).

Au retour des vestiaires, les Lillois appuyaient à nouveau sur l'accélérateur. Renato Sanches envoyait une frappe du gauche dans les tribunes (46e). Jonathan Bamba, bien lancé par l'international lusitanien, voyait son tir capté facilement par Stekelenburg (50e). Xeka décochait une frappe du droit sur laquelle le portier néerlandais se couchait tranquillement (51e). Mis sur orbite par Domagoj Bradaric, Weah envoyait un tir du gauche, capté là aussi par le gardien adverse (54e). La tentative de Renato Sanches flirtait ensuite avec le poteau (60e). Christophe Galtier injectait du sang frais avec les entrées de Jonathan David, Luiz Araujo et Jérémy Pied.

Yazici entretenait l'espoir mais...

Yazici, sur coup franc, faisait passer un petit frisson dans les travées de la Johan Cruyff Arena (64e). Maignan assurait le coup sur un lob de Tadic (66e) et sortait un superbe arrêt réflexe sur sa ligne devant Klaassen (67e), maintenant les siens dans la partie. Bradaric, dans la foulée, tentait sa chance, sans succès (68e). Neres, à la conclusion d'un mouvement collectif, forçait Maignan à un nouvel arrêt (70e). Jonathan David obtenait ensuite un penalty que Yazici convertissait en force du gauche (1-1, 78e). Mais Neres tuait les derniers espoirs tricolores. Sur une remise de Brian Brobbey, le Brésilien redonnait l'avantage aux siens de la tête (2-1, 88e), confirmant la qualification de l'Ajax.

Le LOSC devra désormais se concentrer sur la L1 et la Coupe de France. Dans les autres rencontres, les Glasgow Rangers de Steven Gerrard validaient leur billet pour les 8es avec un succès contre Antwerp (5-2) tout comme le Shakhtar Donetsk, victorieux face au Maccabi Tel-Aviv (1-0), et Villarreal, vainqueur de Salzbourg (2-1). Arsenal piochait pour finalement éliminer Benfica en Grèce (3-2). Molde créait la sensation en sortant Hoffenheim (0-2). Grenade réalisait l'exploit de sortir Naples malgré sa défaite du soir au Diego Armando Maradona (2-1).

Les résultats des matches de 18h55 :