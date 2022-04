L2 : accroché à Caen, Auxerre laisse filer l'AC Ajaccio

A l'occasion de la 35ème journée de Ligue 2, Caen (8e, 46 pts) accueillait l'AJ Auxerre (3e, 64 pts) ce samedi à 15 heures. Au Stade Michel-d'Ornano, les hommes de Stéphane Moulin, qui visent la sixième place finale dans l'antichambre de la Ligue 1, devaient pour cela se défaire de la formation auxerroise. Troisième au coup d'envoi, la bande de Jean-Marc Furlan espérait de son côté se rapprocher de la deuxième place, actuellement occupée par l'AC Ajaccio. Une rencontre que les Caennais démarraient idéalement puisque Da Costa se signalait d'entrée mais sa frappe était finalement repoussée par Léon (3e). Dominateurs, malgré la réaction initiée par Hein (6e), les locaux revenaient rapidement sur le but de l'AJA mais Da Costa (30e, 33e) manquait de justesse technique pour permettre aux siens de prendre l'avantage.

Juste avant la pause et après un miracle de Péan sur la reprise de Sinayoko (38e), c'est finalement Charbonnier, de la tête, qui donnait l'avantage aux siens. Au retour des vestiaires, l'AJA se retrouvait rapidement en infériorité numérique quand Autret voyait rouge (48e). Subissant les assauts caennais (53e, 61e), les coéquipiers de Sakhi craquaient finalement sur un bijou de Deminguet (1-1, 89e). Avec ce résultat (1-1), Auxerre reste à trois points des Corses et peut permettre à Toulouse, qui jouera Niort (lundi à 20h45), d'officialiser sa montée en Ligue 1. Caen est huitième mais reste sous la pression de Nîmes et Niort, respectivement 9ème et 10ème.

