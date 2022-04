Barça : écarté de la liste pour la Ligue Europa, Dani Alves répond à Xavi

Interviewé par Mundo Deportivo, le latéral droit du FC Barcelone Dani Alves a évoqué sa non inscription sur la liste des joueurs barcelonais pouvant disputer la Ligue Europa. Le Brésilien de 38 ans a expliqué qu’il avait été un vexé par le choix de Xavi mais qu’il l’a finalement accepté la décision de son ancien coéquipier qui était faite dans l’intérêt du club culé selon lui.« Cela m'a dérangé d'être exclu de la liste de la Ligue Europa, mais je l'ai respecté. Les choses se font naturellement et vous connaissez la personne à côté de vous, tout est beaucoup plus facile. Je suis sûr que c'était aussi difficile pour Xavi que pour moi. Il me connaît et il sait ce que je peux apporter et comment je prends les choses. Pour moi, honnêtement, c'était un peu plus facile de m'intégrer que si cela m'était arrivé à d'autres étapes de ma carrière. Je suis venu pour aider. Si ça doit être comme ça, vas-y. Nous sommes tous dans le même bateau, essayant de reconstruire le Barça. Il sait qu'il m'a blessé, mais j'ai respecté la décision,» a déclaré le défenseur catalan.

La suite après cette publicité

Arrivé cet hiver à Barcelone pour renforcer la formation de Xavi, Alves a aussi expliqué que la réaction qu’il avait aujourd’hui n’aurait pas été la même il y a quelques années et qu’il en serait certainement venu aux mains avec son coach il y a quelques années même s’il trouve normal que le Barça ai privilégié d’ajouter des joueurs offensifs à sa liste pour la compétition européenne. « Si Xavi m’avait fait ça à l'âge de 25 ans, on se serait peut-être battu... mais maintenant, nous sommes là pour aider le Barça et je sais que cela lui a fait mal de devoir prendre la décision de me laisser de côté, mais une décision devait être prise, la vie est pour les courageux et vous devez en assumer les conséquences. Je le savais déjà à cause du poste, des signatures, des buts que je cherchais... comment allais-je laisser de côté les gens qui marquent les buts ? Logiquement, le poste dont on pouvait se passer le plus était le mien », a détaillé le latéral de la Seleçao. Après un nul sur la pelouse de l’Eintracht Francfort jeudi (1-1), les Barcelonais recevront l’équipe allemande jeudi prochain en quart de finale retour de Ligue Europa.