Le nom du Ballon d’Or 2023 est connu !

Le 30 octobre prochain, on connaîtra officiellement le nom du lauréat du 67e Ballon d’Or France Football. À moins de deux semaines de la révélation de celui qui va succéder à Karim Benzema au palmarès, Sport assure dans ses colonnes détenir le nom du gagnant du trophée individuel le plus convoité du football. Et à en croire le quotidien espagnol et sans que cela fasse le moindre doute à ses yeux, le grand vainqueur sera Lionel Messi (36 ans).

Si la prédiction du quotidien catalan s’avère exacte, il s’agira du premier trophée décerné à un joueur qui n’évolue pas en Europe. Malgré une saison chaotique au PSG, celui qui a signé il y a quelques mois en MLS du côté de l’Inter Miami pourrait obtenir son 8e Ballon d’Or, un record absolu dans l’histoire du trophée principalement obtenu grâce à une Coupe du Monde remportée sur le fil face à la France.

Un coup dur forcément pour Erling Haaland qui a tout gagné avec Manchester City et même pour Kylian Mbappé, meilleur buteur du dernier Mondial 2022 et auteur d’un triplé en finale contre… l’Argentine de Lionel Messi. Chez les femmes, Aitana Bonmatí (25 ans), qui évolue au Barça, va succéder à Alexia Putellas après avoir remporté la Ligue des Champions et la Coupe du Monde avec l’Espagne.