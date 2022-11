Mexique-Pologne : les compositions officielles

Dans un groupe C marqué par l'énorme surprise réalisée par l'Arabie Saoudite contre l'Argentine plus tôt ce mardi (2-1), le Mexique affronte la Pologne à partir de 17h (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Une affiche d'autant plus intéressante qu'elle pourrait concerner l'éventuel adversaire des Bleus en 8es de finale de Coupe du Monde.

Guidé par son totémique gardien Ochoa, El Tri se présente en 4-3-3 avec une charnière Montes-Moreno, Sanchez et Gallardo occupant les couloirs. Herrera, Alvarez et Chavez forme le milieu, derrière le trio Vega-Lozano-Martin. Côté polonais, Lewandowski est évidemment présent à la pointe de l'attaque, soutenu par la paire Zielinski-Zalewski. Devant la défense à quatre formée par Bereszynski, Kiwior, Glik et Cash, l'entrejeu est occupé par Kaminski, Krychowiak et Szymanski.

Les compositions :

Mexique : Ochoa - Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo - Herrera, Alvarez, Chavez - Vega, Lozano, Martin

Pologne : Szczesny - Bereszynski, Kiwior, Glik, Cash - Kaminski, Krychowiak, Szymanski - Zielinski, Zalewski - Lewandowski

