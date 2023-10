JT Foot Mercato : le Bayern Munich veut écraser l’Europe

Le Bayern Munich veut tout changer

Le club bavarois est en pleine mutation et se prépare à avoir une équipe monstrueuse qui va terroriser l’Europe dans les années à venir. Le changement commence par le poste de gardien. Pendant plus d’une décennie, Manuel Neuer a été le dernier rempart du Bayern Munich. À 37 ans, il se rapproche de plus en plus de la fin de carrière. Le club bavarois a identifié son successeur et selon nos informations, ce serait un certain Gregor Kobel. Le Rekordmeister discute déjà avec l’entourage du joueur. Une somme oscillant entre 70 et 80 M€ pourrait être demandée par le Borussia Dortmund pour laisser partir son gardien. Pour son milieu de terrain, le Bayern est sous le charme d’une pépite française. Selon Bild, il y a des discussions en cours entre le Bayern Munich et les représentants de Manu Koné. Alors qu’il n’a plus que deux ans de contrat, l’ancien Toulousain risque d’animer le prochain mercato estival. L’international U21 est également dans le viseur de la Juventus et Liverpool. Puis d’après The Sun, Thomas Tuchel aimerait beaucoup enrôler Kalvin Phillips dès cet hiver. Peu utilisé par Pep Guardiola, l’international anglais pourrait être prêté avec option d’achat au club bavarois pour le reste de la saison. Du côté de Kicker, on parle surtout de Florian Wirtz. Hasan Salihamidžić, le directeur sportif bavarois voulait absolument le recruter. Ça ne va pas être simple, il est sous contrat jusqu’en 2027 et ne dispose d’aucune clause libératoire. 100 M€ seraient la somme minimum à dépenser pour convaincre le Bayer Leverkusen de le lâcher. Avec Mathys Tel qui enchaîne les prestations XXL, le Bayern Munich va se doter d’un effectif rajeuni capable de remporter la Ligue des Champions. Au niveau du management aussi on s’attend à des changements. Les dirigeants savent déjà que Thomas Tuchel ne devrait pas rester longtemps à la tête de l’équipe allemande. Pour l’avenir, le Bayern Munich a déjà coché le nom de son successeur, ça sera Xabi Alonso. La concurrence sera rude là aussi. Comme l’a révélé Bild, Leverkusen et Xabi Alonso se sont mis d’accord sur une clause libératoire qui n’est valable que pour trois de ses anciens clubs pendant sa période active. Il s’agit du Real Madrid, du Bayern Munich et de Liverpool, qui, malgré le contrat de l’Espagnol s’écoulant jusqu’en 2026, pourraient racheter ses services à partir de l’été prochain.

Jim Ratcliffe bientôt dans le capital de Manchester United ?

Jim Ratcliffe est plus que jamais en pole pour racheter Manchester United ! Après plusieurs semaines de flottement, Sir Jim Ratcliffe envisageait de soumettre une offre révisée en proposant d’acheter une part minoritaire du mythique club de football. Dans le but de conclure rapidement l’affaire, celui qui a fait fortune grâce à la pétrochimie prévoit une participation d’environ 25% dans les Red Devils. Selon Bloomberg, le patron d’INEOS pourrait prochainement obtenir gain de cause. D’après le rapport, l’offre de Sir Jim Ratcliffe qui valoriserait le club anglais à un peu moins de 6 milliards d’euros semble s’attirer les faveurs de la famille Glazer, propriétaire impopulaire de MU, aux dépens du concurrent et groupe d’investisseurs qatari dirigé par Jassim bin Hamad al-Thani. Cependant, le rapport précise qu’un accord officiel n’a pas été conclu entre l’Anglais et les propriétaires mancuniens.

Puis, on a le droit à de nouvelles révélations sur les manœuvres de Romelu Lukaku pour quitter l’Inter. La Gazzetta dello Sport a tenu à refaire un point sur les dessous de la trahison de Big Rom. Dans les jours qui suivent sa dernière titularisation pour la dernière journée de Serie A face au Torino, l’attaquant belge communique sur son envie de poursuivre l’aventure. Mais dans la réalité, il a déjà commencé à discuter avec deux autres clubs italiens, la Juventus et l’AC Milan ! Et son attitude vis-à-vis de ses coéquipiers intéristes devient de plus en plus fuyante au fil des semaines. Il ne se rend ainsi pas au mariage de Dimarco, sans prévenir de son absence le marié et les autres joueurs présents, qui commencent à douter de son implication. Puis il ne répond plus aux appels de Lautaro Martinez, encore moins à ceux d’Ausilio, le directeur sportif, qui pensait avoir bouclé le dossier. Selon le journal au papir rose, Lukaku a joué sur plusieurs tableaux avant même la fin de la saison. On peut déjà lui garantir un accueil houleux à San Siro le 29 octobre prochain.