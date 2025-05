Leroy Sané a pris une grande décision pour son avenir au Bayern Munich

Lors de ses premiers matches à Schalke 04 puis ses débuts avec Manchester City, Leroy Sané était légitimement considéré comme l’un des plus grands cracks de sa génération. Impressionnant athlétiquement, l’ailier allemand avait énormément progressé sur l’aspect technique et était en train de devenir un attaquant exceptionnel sous les ordres de Pep Guardiola. Auteur d’une saison à 16 buts et 18 passes décisives en 2018-2019, le natif d’Essen avait finalement été victime d’une rupture des ligaments croisés lors de la saison suivante, qui fut sa dernière dans le nord de l’Angleterre. En effet, à l’été 2020, le Bayern Munich, fraîchement champion d’Europe, décide de mettre 49 millions d’euros pour recruter l’ancien de Schalke.

La suite après cette publicité

Sur le papier, ce transfert a tout de la très bonne idée : les Bavarois ont réussi à mettre la main sur un international allemand de 24 ans qui avait le vent en poupe avant sa blessure aux ligaments croisés. Finalement, après une flopée de saisons convenables et quelques polémiques, Leroy Sané n’aura jamais su retrouver son lustre d’antan avec le Bayern Munich. Rarement considéré comme un titulaire à part entière, l’international allemand (69 sélections, 14 buts) n’a que peu convaincu lors de son passage du côté de l’Allianz Arena. Auteur de 13 buts et 6 passes décisives en 44 matches, Sané a encore réalisé une saison assez satisfaisante dans la peau d’un remplaçant souvent titulaire.

Leroy Sané snobe la proposition de contrat du Bayern Munich

Mais voilà, après une nouvelle cuvée de qualité, la question de la prolongation de contrat est vite revenue sur la table pour Leroy Sané. En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant de 29 ans était à la croisée des chemins. Alors que le joueur et ses anciens représentants semblaient avoir trouvé un accord contractuel avec le Bayern il y a quelques mois, le passage de Sané chez l’agence de Pini Zahavi a refroidi les négociations, selon les informations de Bild. Souhaitant des conditions salariales plus juteuses, le numéro 10 bavarois aurait donc demandé une meilleure offre des pensionnaires de l’Allianz Arena.

La suite après cette publicité

Mais alors que tout le monde au sein du club allemand a affirmé son désir de garder l’Allemand en Bavière, ce dernier ne serait pas insensible aux propositions plus onéreuses qui lui seraient offertes en Angleterre. Ainsi, le joueur aurait même repoussé l’ultimatum fixé par le Bayern à ce week-end pour répondre positivement à leur offre de contrat. Au contraire, Sané a même fait grincer quelques dents en se rendant au gala de charité de Thilo Kehrer ce vendredi tandis que son équipe affronte Hoffenheim ce samedi pour la dernière journée de Bundesliga (15h30). Vous l’aurez compris, on se dirige clairement vers un départ de Leroy Sané du Bayern Munich cet été.