CdM 2022 : Alphonso Davies marque le 1er but du Canada lors d'un Mondial

Après avoir manqué un pénalty face à la Belgique (défaite du Canada 1-0) pour l'entrée en lice des Canucks lors de ce Mondial au Qatar, Alphonso Davies s'est illustré de la meilleure des manières contre la Croatie. Le joueur du Bayern Munich a ouvert le score au tout début de la rencontre (2e) pour lancer la sélection canadienne vers une première victoire.

La suite après cette publicité

Alors que la défense croate n'était pas encore entrée dans la rencontre, Tajon Buchanan pouvait centrer tranquillement depuis le côté droit sans être attaqué. A la réception, Alphonso Davies, arrivé lancé au point de penalty, devançait Josip Juranović et fusillait Dominik Livaković de la tête ! Un but salvateur pour le Canada, d'autant plus qu'il s'agit du premier but des Canucks lors d'une phase finale de Coupe du Monde !