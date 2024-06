L’Équipe de France lance son Euro dans un climat très tendu !

«On est dans un moment crucial dans l’histoire de notre pays, une situation inédite. Il faut savoir faire la part des choses et avoir le sens de nos priorités. On est des citoyens, on ne doit pas être déconnecté du monde qui nous entoure. On sait qu’on est dans une situation importante pour notre pays, une situation inédite. J’ai envie de m’adresser au peuple français. On est une génération qui peut faire la différence. Les extrêmes sont aux portes du pouvoir, on a l’opportunité de choisir le futur de notre pays. J’appelle tous les jeunes à aller voter, de prendre conscience de l’importance de la situation. J’espère que ma voix va porter un maximum. Je fais confiance à tous les Français, chaque voix compte. J’espère qu’on sera encore fier de porter ce maillot le 7 juillet». Dimanche, c’était au tour de Kylian Mbappé de s’exprimer sur la situation politique en France.

Avant lui, Ousmane Dembélé et Marcus Thuram avaient déjà été interrogés sur leur position vis-à-vis des résultats des européennes et des législatives à venir, et c’est le fils de Lilian qui avait été le plus tranchant, appelant clairement à faire barrage contre le RN. Des prises de position fortes et autorisées par le staff des Bleus ainsi que par la FFF, qui n’ont transmis aucune consigne empêchant les joueurs d’exprimer leur avis sur le sujet.

Pas de problème en interne

C’est la première fois que la situation politique du pays devient un sujet d’actualité si fort pendant une compétition sportive, et forcément, il y a un risque que cela vienne perturber la compétition. Pas forcément en interne, puisque le groupe semble bien soudé, et surtout, a déjà beaucoup de certitudes sur le plan sportif. La situation actuelle et les revendications de chacun pourraient même rapprocher encore plus les joueurs et conforter cet esprit d’équipe. En revanche, ces prises de positions pourraient aussi coûter cher aux Bleus en cas de mauvais résultats.

Un simple coup d’œil sur les réseaux sociaux permet effectivement de constater que beaucoup de supporters des Bleus n’ont pas du tout apprécié les diverses sorties médiatiques de ces derniers jours, en particulier celles de Marcus Thuram et de Kylian Mbappé, qui a appelé à se positionner contre les extrêmes. Clairement, une partie de l’électorat RN a été énervée par la volonté des joueurs tricolores de parler d’un sujet qui s’invite très rarement dans les conférences de presse, et beaucoup leur reprochent ce mélange pourtant inévitable de sport et de politique. Il est donc malheureusement probable qu’une partie du pays attende une contre-performance de Kylian Mbappé et sa bande avec le couteau entre les dents…

