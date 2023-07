Le Bayern Munich craint un nouveau coup à la David Alaba !

La suite après cette publicité

Le Real Madrid sait toujours faire de bonnes affaires sur le marché des transferts. L’une de ses plus belles transactions ces dernières saisons est assurément la venue de David Alaba à l’été 2021. Orphelin de sa légende Sergio Ramos, trop gourmand en terme d’argent et d’années dans le contrat au moment de la négociation de son nouveau bail avec Florentino Perez, le board madrilène s’est alors mis à la recherche d’un remplaçant digne de ce nom. Et après quelques semaines de tractations, la Maison Blanche a accueilli David Alaba, laissé libre par le Bayern Munich.

Dans la force de l’âge, l’Autrichien, si polyvalent, avait été installé en charnière centrale par Carlo Ancelotti. Un replacement bénéfique tant sa solidité défensive et son expérience ont grandement contribué à la belle saison 2021-2022 du Real Madrid, ponctuée par un quatorzième sacre en Ligue des Champions. Un an plus tard, Alaba est toujours aussi prépondérant pour les pensionnaires du stade Santiago-Bernabeu qui souhaiteraient jouer le même vilain tour aux Bavarois en attirant Alphonso Davies, cible prioritaire du Real en cas de départ de Ferland Mendy. Malgré l’arrivée de Fran Garcia, les pépins physiques à répétition de l’ancien Lyonnais ont instillé le doute dans l’esprit des dirigeants madrilènes qui avaient même proposé un astucieux échange au Bayern entre le Français et le Canadien.

Davies joue la montre, le Real Madrid aussi

Dans ce dossier, le temps occupe dès lors une place prépondérante. D’une part, Davies et ses représentants sont sommés depuis de nombreuses semaines de répondre à l’offre de prolongation de contrat proposée par les dirigeants munichois. Alors que son contrat expire en 2025, son avenir pourrait être menacé outre-Rhin comme l’avance Marca. En effet, un départ peut être envisagé dans les prochains mois, d’autant plus que l’arrivée de Raphaël Guerreiro sous la tunique bavaroise pourrait faire office de remplaçant idéal. Pourtant, le Real, conscient de la somme faramineuse qu’il faudrait débourser pour l’attirer d’ici quelques semaines, souhaiterait attendre l’été prochain, quand le prix de Davies sera plus bas alors qu’il lui restera seulement un an de contrat.

Dans cette optique et alors que le temps presse, Alphonso Davies sait qu’il a bien plus à gagner en attendant qu’en paraphant un nouveau contrat dans les prochaines semaines. Le joueur de 22 ans est clairement attiré par le Real Madrid comme l’avait laissé entendre son représentant, Nedal Huoseh, il y a quelques semaines : «Je ne veux pas mépriser le Bayern, mais Madrid est l’équipe aux 14 Ligue des Champions…» Rejoindre le Real Madrid semble donc être le dessein de l’ancien des Vancouver Whitecaps et de ses représentants et ce dernier attendrait même un appel du Real Madrid d’après Marca. Et alors que cela semble compliqué pour cet été, la transaction aurait bien plus de sens si elle venait à être conclue lors de l’été 2024, comme le veut Florentino Perez. Son arrivée à un prix moindre rappellerait clairement l’arrivée de David Alaba, avec qui le Canadien pourrait donc être réuni d’ici peu dans la capitale ibérique…