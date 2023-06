Mercato : le Real Madrid et le Bayern Munich préparent un échange fou à 70 M€

La suite après cette publicité

Le Real Madrid met déjà le feu au mercato. Durant le week-end, le club madrilène a annoncé les départs de Karim Benzema, Eden Hazard, Mariano Diaz et Marco Asensio. En fin de contrat, Nacho et Dani Ceballos devraient poursuivre l’aventure. Dans le sens des arrivées, Joselu est attendu. Kai Havertz (Chelsea) et Harry Kane (Tottenham) sont ciblés. Ce, même si les demandes des Spurs sont jugés folles par les dirigeants espagnols.

Objectif Davies

Les champions d’Espagne 2022 souhaitent aussi des renforts en défense. Au poste de latéral droit, le nom de Benjamin Pavard a notamment été cité. Mais le Français veut évoluer dans l’axe. Pour le côté gauche de sa défense, Madrid veut un autre joueur du Bayern Munich : Alphonso Davies. Courtisé également par Manchester City, le Canadien possède un profil qui plaît beaucoup aux Merengues.

Ce mardi, Marca en remet une couche et explique que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont contacté leurs homologues allemands pour prendre la température au sujet d’un transfert. Et la réponse du Bayern Munich a été plutôt surprenante. Les Bavarois ont indiqué qu’ils comptent sur lui mais que la porte n’est pas totalement fermée puisqu’il n’a pas prolongé son contrat. Ce qui va aussi dans le sens des récentes déclarations de l’agent de Davies.

Ferland Mendy sacrifié ?

Il avait expliqué que le départ du directeur sportif, Hasan, avait stoppé les négociations. «C’est un moment chaotique au Bayern Munich. Je ne suis pas sûr de ce qui se passe. Il semble qu’il y a trop d’instabilité et d’incertitudes. Peut-être que c’est mieux si nous attendons un peu et nous verrons.» Dans le viseur de Madrid, Alphonso Davies pourrait claquer la porte cet été. Son arrivée condamnerait Ferland Mendy. En effet, le Real Madrid compterait sur Davies et Fran Garcia au poste de latéral gauche.

Mais Defensa Central explique que les Merengues pensent utiliser l’ancien joueur de l’OL dans le deal avec Alphonso Davies. Le média ibérique révèle que Madrid est prêt à mettre 70 millions d’euros pour recruter le polyvalent latéral du Bayern Munich. Mais les Espagnols ne comptent pas payer cette somme d’un coup. Ils envisagent de signer un chèque de 30 millions d’euros et d’inclure Ferland Mendy dans l’opération. Si les Munichois ne veulent pas du Français, ils le vendront 40 millions d’euros. Une somme qui sera ajoutée aux 30 millions d’euros pour recruter Davies. La balle est dans le camp du Bayern Munich.