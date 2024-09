Qualifs CAN 2025 : le Maroc démarre fort, l’Egypte facile, la Côte d’Ivoire au finish

Au lendemain des victoires de l’Algérie et de la Tunisie, d’autres grosses cylindrées du continent africain étaient à suivre, ce vendredi, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Futur pays hôte de la compétition, le Maroc entamait sa campagne par la réception du Gabon. Une rencontre qui révélait tout de même un réel enjeu pour des Lions de l’Atlas qualifiés d’office, à savoir apporter de la sérénité dans les têtes marocaines et étendre leur série de quatre matchs consécutifs sans défaite en cours. Avec le public d’Agadir acquis à sa cause, la sélection marocaine ont pris la rencontre par le bon bout. Portés vers l’avant, les Marocains ont poussé leurs adversaires à la faute, à l’image de cette sortie totalement ratée de Mbaba sur Ez Abde (8e). Dès lors, Ziyech ne s’est pas fait prier pour sanctionner les Gabonais sur penalty (1-0, 10e).

La suite après cette publicité

Mené très vite dans cette partie, le Gabon ont gaspillé une réelle d’opportunité de recoller au score. Tandis que l’arbitre de la rencontre indiquait le point de penalty pour une main d’Abqar dans sa surface (15e), Aubameyang a trouvé le poteau de Bono (16e). Une grosse alerte pour les partenaires de d’Hakimi qui se sont mis à l’abri avant la demi-heure de jeu grâce à Ziyech, à nouveau sur penalty après une faute d’Oyono sur Rahimi (2-0, 25e). Plombés par leurs erreurs défensives et malmenés face au pressing très haut des Marocains, les Panthères ont réagi sur… penalty, cette fois-ci transformé par Aubameyang (2-1, 40e). De quoi relancer les partenaires de l’ancien Marseillais ? En vain puisque Brahim Diaz a enfoncé le clou à l’heure de jeu. À l’affût sur un ballon repoussé par Mbaba sur un tir d’Ez Abde, le joueur du Real Madrid est venu inscrire son premier but avec la sélection marocaine (3-1, 60e). Entré en jeu en cours de partie, El Kaabi a également ajouté sa pierre à l’édifice pour permettre au Maroc de lancer sa préparation sous les meilleurs auspices.

À lire

Qualifs CAN 2025, Maroc : Walid Regragui encore attendu au tournant

L’Égypte tranquille, ça coince pour le Mali et le Sénégal

Dans les autres rencontres de la soirée, l’Égypte était aux prises avec le Cap-Vert. Portés par ses individualités, les Pharaons ont fait le job pour s’offrir un premier succès dans ces qualifications. Si Rabia a mis les siens sur orbite, l’attaquant de l’Eintracht Francfort Marmoush a porté le score à deux buts à zéro au repos avant qu’Adel ne corse l’addition au retour des vestiaires. Conquérante face au Cap-Vert (3-0), l’Égypte s’installe confortablement en tête de la poule C. En parallèle, la Côte d’Ivoire avait rendez-vous avec la Zambie. Longtemps accrochés, les champions d’Afrique sont parvenus à se défaire de leurs adversaires dans le dernier quart d’heure. Deux minutes après son entrée en jeu, Krasso a décanté la situation à la 73e minute avant de s’offrir un doublé en fin de partie. Au finish, la Côte d’Ivoire évite le piège zambien et prend la pole position dans le groupe G.

La suite après cette publicité

Au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, le Sénégal défiait le Burkina Faso. Invaincus toutes compétitions confondues depuis la dernière CAN, les Lions du pays de la Teranga ont pu remercier leur attaquant vedette, Sadio Mané. Unique buteur en première période, le joueur d’Al-Nassr a pensé offrir la victoire aux siens avant l’égalisation tardive de Bouda dans le temps additionnel de la seconde période. Un résultat frustrant pour le Sénégal (1-1), troisième du groupe L. Enfin, le Mozambique a frôlé l’exploit à Bamako. Si la 111e nation au classement FIFA pensait avoir fait le plus dur en ouvrant la marque par l’intermédiaire du joueur du Sporting Lisbonne, Catamo, c’était sans compter sur le sursaut d’orgueil des locaux et une réalisation de Bissouma, sauveur des Aigles (1-1).

Les résultats de 21h :