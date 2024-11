Real Madrid : la réaction lunaire d’Ancelotti après la gifle reçue face à Liverpool

Ce mercredi, le Real Madrid était attendu face à Liverpool pour la 5e journée de Ligue des Champions. Mais les hommes de Carlo Ancelotti n’ont pas fait le poids du tout face à l’impressionnante équipe des Reds. Inexistants offensivement, dans le dur sur le plan offensif, les Madrilènes sont passés à côté et ont montré qu’ils étaient encore très loin de rivaliser avec les meilleures équipes d’Europe cette saison. Mais après la rencontre, l’analyse de Carlo Ancelotti au micro de Canal+ avait de quoi étonner.

La suite après cette publicité

«Je crois que l’équipe a fait un bon match, on a été compétitifs, on a lutté. En ce moment,c’est le stade le plus compliqué à jouer, ils ont une super dynamique. On est déçu de la défaite. C’était déjà compliqué au classement. On va tout faire pour se qualifier », a-t-il d’abord lancé au micro de Canal+ avant de poursuivre en conférence de presse. « J’ai aimé l’équipe, nous avons bien joué contre le rival le plus coriace d’Europe. Le plan était bon. On a joué comme on voulait jouer. Nous avons bien joué en première mi-temps. Nous avons bien défendu en équipe. Les transitions ont été bonnes. Mais nous avons pris les mauvaises décisions sur le dernier geste. Si nous avions pu égaliser sur penalty… Nous avons bien joué. Nous allons nous améliorer. L’objectif est désormais d’être parmi les 24 meilleurs et de concourir comme toujours». Pas sûr que les supporters madrilènes soient du même avis.