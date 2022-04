La victoire de Francfort face au Barça fait oublier la remontada à Kevin Trapp

Présent dans les cages de Francfort, Kevin Trapp assistait depuis le premier rang au piège tendu par les siens aux Barcelonais pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa. Un véritable exploit pour les Allemands qui défieront West Ham pour tenter de décrocher leur billet pour la finale. «Je n'ai pas les mots pour dire ce que je ressens, ce que l'on ressent en tant qu'équipe. On a appliqué notre plan à la perfection. On s'est sentis comme à Francfort, ça a été incroyable, c'était extraordinaire de sentir cela», se réjouissait l'ancien portier du PSG.

Le portier allemand est conscient que la présence en masse de supporters de l'Eintracht a poussé l'équipe à se surpasser, c'est pourquoi les joueurs sont restés pour communier avec eux : «c'est pour cela qu'on est restés après le match, pour passer du temps avec les supporters, qui ont fait un effort pour être avec nous. Une grande fierté, beaucoup de joie. Leur soutien a été incroyable, on n'a vu que du blanc partout. Ça a été très émouvant. Cela fait des années que je joue, et j'ai rarement vécu cela.» Cinq ans après, il prend donc sa revanche sur le FC Barcelone après la tristement célèbre remontada vécue avec le PSG : «et avant que vous ne me posiez la question, oui, ce que j'avais vécu ici en 2017 est bien oublié maintenant.»