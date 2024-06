Michael Olise a choisi son futur club !

Le marché des transferts a du mal à se lancer. Alors que l’Euro et la Copa America se jouent actuellement, les joueurs ne veulent pas se précipiter au moment de choisir pour leur futur. De ce fait, le mercato estival est en panne sèche et les rumeurs se font rares pour la plupart des joueurs internationaux. En revanche, certains joueurs qui n’ont pas été appelés par leur sélection n’ont pas ce genre de problèmes et les rumeurs sont plus insistantes les concernant. C’est le cas de Michael Olise.

Actuellement à Clairefontaine pour préparer les Jeux Olympiques avec les ouailles de Thierry Henry, le joueur de Crystal Palace a encore du temps pour préparer son futur. Avec le club londonien, l’ailier polyvalent a pris une tout autre dimension lors de la saison qui vient de s’écouler. Auteur de 10 buts et 6 passes décisives en 19 apparitions avec les pensionnaires du Selhurst Park, le joueur de 22 ans s’est affirmé comme l’un des meilleurs joueurs outre-Manche, et ses performances ont forcément attisé les convoitises. En effet, Chelsea, le Bayern Munich ou encore Manchester United ont coché son nom pour préparer la prochaine saison.

Michael Olise veut rejoindre le Bayern Munich

Mais voilà, ce vendredi, le feuilleton Olise aurait pris un virage avec la décision du joueur, selon la presse anglaise. En effet, The Athletic nous apprend d’une part que Chelsea a décidé de se retirer des négociations pour attirer le numéro 7 de Palace. Après avoir formulé une grosse offre, les dirigeants des Blues ont fait face aux demandes surréalistes de leurs voisins. Une situation qui a poussé les pensionnaires de Stamford Bridge à se retirer de la transaction, estimant que cette opération pouvait mettre à mal leurs finances d’après nos confrères d’outre-Manche.

Dès lors, la publication britannique a publié une deuxième information dans la foulée, affirmant que le joueur de 22 ans a décidé de rejoindre le Bayern Munich. Visiblement plus intéressé par le projet allemand, l’ancien de Reading a fait son choix définitif en rejoignant la Bavière. Il reste désormais aux pensionnaires de l’Allianz Arena de rentrer en discussions plus approfondies avec leurs homologues anglais. D’ici là, impossible d’envoyer encore le joueur de l’autre côté du Rhin. Mais le natif de Londres a donné sa préférence…