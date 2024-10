PSG : une incroyable porte de sortie s’offre à Milan Skriniar

Milan Skriniar en a gros sur la patate. Arrivé au Paris Saint-Germain en 2023 après plusieurs années de bons et loyaux services à l’Inter, le défenseur de 29 ans pensait s’installer durant quelques années dans l’axe central aux côtés de Marquinhos. Un peu plus d’un an plus tard, le Slovaque déchante. Outre des prestations irrégulières, sa première saison dans la capitale française a été marquée par des pépins physiques. Tout cela a poussé la direction francilienne à miser sur Willian Pacho cet été, tout en invitant Skriniar à trouver un nouveau point de chute. Mais ce dernier est finalement resté chez les pensionnaires du Parc des Princes, où il est désormais derrière Marquinhos, Pacho et Lucas Beraldo.

Apparu à deux reprises durant cet exercice 2024-25, dont une fois en tant que titulaire, Skriniar est forcément touché. Actuellement en sélection nationale, il a profité des micros tendus hier en conférence de presse pour vider son sac. « Mentalement, on va dire que je vais bien. Je ne suis pas content de cette situation, mais la seule chose que je peux contrôler, c’est mon travail à l’entraînement. Je dois être prêt en cas de besoin. J’essaie d’être dans la meilleure forme possible […] Non, l’entraîneur ne discute pas de ce genre de choses. Je serais heureux si j’avais plus d’opportunités. Je respecte ses décisions, c’est lui qui décide de la composition de l’équipe. Je ne peux pas l’influencer. » Ensuite, il est revenu sur le mercato d’été 2024.

La Juve est déjà là pour Skriniar

« Il y avait de nombreuses options. Ils m’ont informé que je ne serai pas autant utilisé que la saison dernière. C’était en fin de mercato, donc c’était surtout pour des prêts. Mais je n’étais pas dans la phase finale de négociations avec des clubs. Finalement, lors d’une réunion avec la direction du club et l’entraîneur, nous nous sommes mis d’accord sur le fait qu’il valait mieux que je reste et que je me batte pour saisir ma chance […] Je suis heureux d’être à Paris, mais je regrette de ne pas avoir plus de minutes. Je vois à l’entraînement que je peux rivaliser avec mes coéquipiers en termes de qualité. Nous avons un super groupe et je les encourage. J’ai eu ma chance, je l’ai saisie, comme l’a dit l’entraîneur […] J’ai déjà été dans cette situation par le passé et je m’en suis toujours sorti avec succès. Je pense que ce sera encore le cas aujourd’hui. »

Pour le moment, il semble compliqué pour lui de revenir sur le devant de la scène à Paris, où Luis Enrique préfère d’autres joueurs à son poste. Il pourrait éventuellement se relancer ailleurs. En Italie, un pays où il a fait ses preuves chez les Nerazzurri, on ne l’a pas oublié. Ce jeudi, La Gazzetta dello Sport révèle que la Juventus, qui a perdu Bremer pour quelques mois en raison d’une blessure, regarde du côté du PSG et de Skriniar. Un élément expérimenté et qui présente l’avantage de parfaitement connaître la Serie A. La publication au papier rose ajoute que la Vieille Dame réfléchit très sérieusement à un prêt du Parisien avec la prise en charge de la moitié de son colossal salaire (il touche 13 M€ par an, plus des bonus). Le directeur sportif turinois, Cristiano Giuntoli, est déjà en train de s’activer en coulisses. Bien qu’il ait d’autres noms sur sa liste, Milan Skriniar figure tout en haut. Il reste à savoir si le joueur sera décidé à quitter Paris cette fois-ci…