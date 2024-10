Milan Skriniar vide son sac sur le PSG

Entre Milan Skriniar et le Paris Saint-Germain, c’est tout d’abord l’histoire d’un rendez-vous manqué. En quête d’un défenseur central à l’été 2022, les pensionnaires du Parc des Princes avaient longtemps négocié avec l’Inter. Malgré les nombreux échanges avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi, qui avait pris le dossier en main, les Lombards étaient restés solides sur leurs appuis. Le défenseur n’avait pas rejoint la capitale française et avait disputé sa dernière saison chez les Nerazzurri. Un an plus tard, il a rejoint libre les champions de France, prêts à faire de lui le parfait complément de Marquinhos. Sauf que sa première saison dans la capitale n’a pas vraiment été une grande réussite.

Apparu à 32 reprises toutes compétitions confondues, dont 24 fois dans la peau d’un titulaire, il a marqué un but. Outre ses prestations irrégulières, il a surtout passé pas mal de temps à l’infirmerie, lui qui n’a pas semblé convaincre Luis Enrique et le PSG. Un club qui a donc cherché à le pousser dehors cet été 2024. Mais Skriniar a refusé de plier bagage, malgré l’arrivée de Pacho. En effet, il était déterminé à regagner les faveurs du staff et du club francilien. Mais pour le moment, il a surtout pris place sur le banc. Depuis le début de la saison 2024-25, il a participé à deux rencontres, mais il n’a été titularisé qu’à une seule reprise.

Skriniar lâche ses vérités

Dans le dur, Skriniar, qui est derrière Marquinhos, Pacho et Beraldo, s’accroche comme il l’a confié ce mercredi lors d’une conférence de presse organisée en sélection slovaque. Ses propos sont relayés par Culture PSG. «Mentalement, on va dire que je vais bien. Je ne suis pas content de cette situation, mais la seule chose que je peux contrôler, c’est mon travail à l’entraînement. Je dois être prêt en cas de besoin. J’essaie d’être dans la meilleure forme possible (…) Non, l’entraîneur ne discute pas de ce genre de choses. Je serais heureux si j’avais plus d’opportunités. Je respecte ses décisions, c’est lui qui décide de la composition de l’équipe. Je ne peux pas l’influencer.»

Puis, il a évoqué son mercato d’été particulier. «Il y avait de nombreuses options. Ils m’ont informé que je ne serai pas autant utilisé que la saison dernière. C’était en fin de mercato, donc c’était surtout pour des prêts. Mais je n’étais pas dans la phase finale de négociations avec des clubs. Finalement, lors d’une réunion avec la direction du club et l’entraîneur, nous nous sommes mis d’accord sur le fait qu’il valait mieux que je reste et que je me batte pour saisir ma chance (…) Je suis heureux d’être à Paris, mais je regrette de ne pas avoir plus de minutes, a-t-il concédé. Je vois à l’entraînement que je peux rivaliser avec mes coéquipiers en termes de qualité. Nous avons un super groupe et je les encourage. J’ai eu ma chance, je l’ai saisie, comme l’a dit l’entraîneur (…) J’ai déjà été dans cette situation par le passé et je m’en suis toujours sorti avec succès. Je pense que ce sera encore le cas aujourd’hui.» Le message est passé…