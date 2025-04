PSG : le très joli message de Lucas Hernandez à Luis Enrique

Présent en zone mixte après la victoire (1-0) du PSG face à Angers et le 13e titre de champion de France dans l’histoire du club de la capitale, Lucas Hernandez a vanté les mérités de son entraîneur, Luis Enrique.

«C’est lui le boss, on suit ses idées, et on essaie de les appliquer du mieux possible. Déjà la saison dernière, ç'a fonctionné. On continue de suivre sa philosophie cette saison. Espérons que cela continue ainsi», a ainsi déclaré l’international français.