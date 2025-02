Le retour tonitruant d’Amine Adli avec le Bayer Leverkusen

Une renaissance éclatante ! Amine Adli a signé un retour remarqué ce samedi avec le Bayer Leverkusen lors de la victoire face à Holstein Kiel (2-0) en Bundesliga. Titulaire pour la première fois depuis sa fracture du péroné survenue en octobre contre Brest, l’international marocain (14 sélections) s’est rapidement illustré en offrant une passe décisive à Patrik Schick, avant d’inscrire lui-même un but avant la pause (45e, 2-0). Remplacé à la 70e minute, il a parfaitement lancé sa reprise après plusieurs mois d’absence.

La suite après cette publicité

Ce retour marque en effet la fin d’une période éprouvante pour Adli, tant sur le plan physique que mental. Dans un entretien accordé à Bild, Adli avait notamment partagé les difficultés traversées pendant sa rééducation. « Ce n’était pas facile. J’étais très triste par moments. J’avais peur de ne plus jamais rejouer », a-t-il confié. Je regardais les matchs, et chaque tacle m’inquiétait. J’avais l’impression que tous les joueurs allaient se blesser ». Mais aujourd’hui tout a changé. « Maintenant, je suis de retour sur le terrain, je me sens libre et je n’ai plus peur. La semaine dernière, Nordi Mukiele m’a touché à la cheville pendant l’entraînement. Mais je n’ai rien ressenti, j’ai su que je pouvais jouer sans crainte », a-t-il également expliqué.

De retour dans une équipe en forme

Ce premier match plein depuis sa blessure pourrait relancer la saison d’Adli, qui semble prêt à retrouver un rôle clé dans un Bayer Leverkusen ambitieux, aussi bien en championnat que sur la scène européenne. Actuellement 2e de Bundesliga avec 50 points, à seulement cinq longueurs du leader munichois, Leverkusen avait également terminé 6e de la première phase de la Ligue des Champions, lui offrant un billet direct pour les 1/8es de finale de la compétition.

La suite après cette publicité

Sur les ambitions de son équipe pour la fin de la saison, Adli voit là aussi les choses en grand. « Avec l’équipe et l’élan que nous avons, nous pouvons rêver grand, prendre la Ligue des champions match par match et voir où cela nous mène », a-t-il ainsi lâché dans un entretien pour le média allemand Kicker. Le joueur marocain devrait donc aussi pouvoir faire son retour avec la sélection, notamment lors des prochains matchs des Lions de l’Atlas contre le Niger et la Tanzanie, dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2026.