Ligue des champions : le tirage complet des huitièmes, des quarts et des demi-finales

L’heure des huitièmes de finale a sonné. Dans cette nouvelle version de la Ligue des champions, il y a déjà eu du dégât avant le tirage au sort organisé ce midi par l’UEFA. L’Italie a perdu pas moins de trois représentants (Atalanta, l’AC Milan et la Juventus), la France a réussi à conserver la moitié de son contingent (PSG, Lille), mais se retrouve plus que jamais menacée à l’indice UEFA par les Hollandais qui ont, eux aussi, deux clubs encore en lice (PSV, Feyenoord).

La suite après cette publicité

Le suspense n’était pas vraiment total puisque, pour rappel, chaque club engagé n’avait le choix qu’entre deux possibles adversaires. Côté français, le Paris Saint-Germain savait que du lourd l’attendait et il a été servi. Les Rouge et Bleu défieront Liverpool, avec le désavantage de jouer le match retour à Anfield. Le club de la capitale et celui de la Mersey se sont croisés cinq fois toutes compétitions confondues au cours de leur histoire, pour un bilan de 3 victoires et 2 défaites. Une bonne nouvelle pour le FC Barcelone qui hérite donc de Benfica. Autre représentant français dans cette compétition, Lille n’a pas été gâté non plus, malgré son statut de tête de série.

Un possible PSG-Real Madrid en demies

Les Dogues joueront le Borussia Dortmund, finaliste de la saison dernière. De son côté, le Club Bruges se mesurera à Aston Villa. Conséquence : Lille a pris l’adversaire le plus dur, mais les Nordistes sortent de la partie de tableau du PSG. En cas de qualification pour les quarts, les Dogues affronteraient le Barça ou Benfica. Ce qui veut dire que, si le PSG arrive à éliminer Liverpool, il jouera le vainqueur de Club Bruges-Aston Villa en quart de finale.

La suite après cette publicité

Enfin, il y aura deux autres chocs exceptionnels dans ces huitièmes, à savoir le derby de Madrid entre le Real et l’Atlético et un Bayern Munich-Bayer Leverkusen qui va enflammer toute l’Allemagne. À noter que si le Real Madrid de Kylian Mbappé se défait des Colchoneros en huitièmes et du vainqueur de PSV-Arsenal en quarts, il pourrait retrouver le PSG en demi-finale. En attendant de voir si tous ces scénarii se confirment, il convient de rappeler que les matches allers de ces 1/8es se joueront les 4 et 5 mars et les retours les 11 et 12 mars.

Les affiches des 1/8es de finale :

Club Bruges - Aston Villa

Borussia Dortmund - Lille

Real Madrid - Atlético de Madrid

Bayern Munich - Bayer Leverkusen

PSV - Arsenal

Feyenoord - Inter

PSG - Liverpool

- Liverpool Benfica - FC Barcelone

La suite après cette publicité

Les affiches des quarts de finale :

A1 : PSG ou Liverpool - Club Bruges ou Aston Villa

A2 : PSV ou Arsenal - Real Madrid ou Atlético

A3 : Benfica ou FC Barcelone - Borussia Dortmund ou Lille

A4 : Bayern Munich ou Bayer Leverkusen - Feyenoord ou Inter

Les affiches des demi-finales :