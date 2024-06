Nantes : les révélations accablantes sur le joueur fantôme Lancelot Carbon

La nouvelle a fait tiquer pas mal d’observateurs sur les bords de l’Erdre. Après avoir bouclé une nouvelle saison décevante en Ligue 1 (14e du classement), le FC Nantes refait parler de lui à cause de ses manoeuvres en coulisses. Les Canaris veulent en effet faire signer au jeune Lancelot Carbon un premier contrat professionnel de trois ans. Rien de spécial à première vue.

Sauf que ce jeune de 19 ans est le fils de l’agent Pascal Carbon, très proche de Waldemar Kita. Les deux hommes ont d’ailleurs négocié ensemble les transferts d’Ismaël Bangoura et d’Adson. Enfin, Lancelot Carbon est en passe de signer pro alors qu’il n’a joué que 87 minutes depuis son arrivée à Nantes en 2020 ! Très vite, la décision de Kita fait donc jaser puisqu’elle n’a aucun sens sur le plan sportif.

Encore un coup de Kita qui ne passe pas

D’ailleurs, un proche du FCN a lâché un témoignage accablant dans les colonnes de So Foot. « Dès son arrivée (en 2020), on sent déjà la supercherie. Il est en retard à tous les niveaux, et les éducateurs comprennent très vite que ce joueur n’est pas là par hasard. Il est en difficulté avec des joueurs qui ont un an, même parfois deux ans de moins que lui. Il n’est pas au niveau, mais personne ne dit vraiment rien, on le laisse s’entraîner, car on sait qu’on ne peut pas dire grand-chose. »

Sauf que ce cas à part pourrait avoir des conséquences néfastes au sein de la maison jaune. Réputé pour sa formation, Nantes va-t-il courir le risque de voir plusieurs éléments prometteurs plier bagage, déçus de voir ce genre de passe-droits être accordés ? « Beaucoup l’ont très mal pris, comme un manque de respect. Des joueurs qui enchaînent les matchs, mouillent le maillot, commencent à tutoyer le groupe professionnel. Mais certains ont retourné la situation et se sont dit que le cas Carbon pourrait leur servir dans les négociations d’un possible contrat professionnel. » Les Kita pourraient bien devenir les arroseurs arrosés.