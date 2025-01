Man City : le départ de Kevin De Bruyne se précise

Une page pourrait bien se tourner à Manchester City. Après près de dix ans passés à l’Etihad Stadium, Kevin De Bruyne aurait de fortes de chances de quitter l’Angleterre à l’issue de la saison. D’après The Athletic, le Belge se rapprocherait de plus en plus d’un départ vers les États-Unis et la MLS en fin de saison.

Selon le média américain, c’est à San Diego que le milieu de terrain pourrait poursuivre sa carrière, lui qui privilégie la Californie en cas de départ de l’autre côté de l’Atlantique. Pour pouvoir acquérir le joueur de 33 ans, la franchise américaine devra déposer une « réclamation de découverte », ou Discovery Rights. Il s’agit d’un processus de recrutement qui permet aux clubs de MLS de réserver les droits de négociations pour un footballeur qui n’a jamais joué aux États-Unis.