Mercato : Leicester prépare un dégraissage massif à 200 millions d’euros

La suite après cette publicité

Après la lourde défaite contre Liverpool (3-0), le club de Leicester se trouve en bien fâcheuse posture, scrutant actuellement la 19ème place avec un réel risque de relégation. Les Foxes devront jouer leurs deux dernières journées face à Newcastle puis West Ham. Deux rencontres au parfum de petite finale pour les joueurs de Dean Smith qui espèrent encore se maintenir dans l’élite anglaise. Dans le cas où le pire scénario arriverait, la direction sportive a déjà un plan bien en tête pour le mercato d’été. A en croire les informations du quotidien anglais The Sun, Leicester a déjà coché plusieurs noms susceptibles de quitter le King Power Stadium dans les mois à venir.

Si les Foxes venaient à rechuter en Championship, une première depuis 2013-2014, le président Khun Aiyawatt Srivaddhanaprabha, son bras droit et frère Khun Apichet Srivaddhanaprabha et le directeur du football Jon Rudkin pourraient être amenés à mettre aux enchères leurs meilleurs joueurs afin de donner de l’air aux finances du club et entamer un nouveau projet de reconstruction avec la montée en Premier League en ligne de mire. Un tour de passe-passe qui pourrait offrir une enveloppe de 200 millions d’euros d’après les premières estimations. De nombreuses joueurs devraient fuir Midlands de l’Est cet été, avec un certain nombre de cadres susceptibles de poursuivre leur carrière dans l’élite anglaise ou à l’étranger.

À lire

Brentford : Ivan Toney sort du silence après sa suspension

Huit joueurs disponibles !

Dans ce plan de saignée d’effectif, le joyau qui devrait attirer les convoitises n’est autre que James Maddison (26 ans). Probablement le plus précieux d’entre eux avec une valeur de transfert rapportée de 55 millions d’euros (selon les indications de Transfermarkt). Les clubs de Newcastle, Manchester United et Tottenham ont tous été déjà liés à l’international anglais, qui compte 10 buts et 9 passes décisives en 28 matchs de championnat cette saison. L’ailier Harvey Barnes (25 ans), auteur de 12 réalisations, rejoindra probablement Maddison à l’aéroport de Leicester pour plier bagages dès cet été, les Magpies étant également intéressés pour un transfert évalué à 32 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Le duo de milieux de terrain Wilfred Ndidi (26 ans) et Boubakary Soumare (24 ans) sont également susceptibles de faire pression pour s’éloigner du King Power. La paire est évaluée à 52 millions d’euros grâce notamment à leur expérience en Ligue des Champions, respectivement glanée sous le maillot de Genk et de Lille. Les deux arrières latéraux Ricardo Pereira (29 ans) et Timothy Castagne (27 ans) représente un package pesant près de 40 millions d’euros, qui pourrait maintenir un prix conséquent en raison de la durée de leur contrat qui s’écoule respectivement jusqu’en 2026 et 2025.

Néanmoins, malgré l’envie d’amener de gros sous à Filbert Way, les Foxes vont se mordre les doigts sur deux dossiers principaux. Le milieu de terrain belge Youri Tielemans (26 ans) ne va logiquement pas rester dans l’antichambre anglaise. Mais avec son contrat expirant le mois prochain, Leicester perdra la chance de tirer profit du milieu de terrain estimée à une valeur de 30 millions d’euros. Même constat pour le défenseur central Caglar Söyüncü (26 ans). Une perte de revenus semble inévitable pour la direction de Leicester. Evalué à 15 millions d’euros, le Turc est également en fin de contrat cet été, des rumeurs suggèrent qu’il devrait rejoindre l’Atlético de Madrid pour un transfert gratuit. En conclusion, ça va bouger du côté des champions 2016 !