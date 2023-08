Paris Saint-Germain-Inter Milan : les compositions officielles

Malgré le feuilleton Mbappé qui continue à toujours faire couler beaucoup d’encre, le Paris Saint-Germain poursuit sa préparation estivale au Japon. Après s’être incliné face au Cerezo Osaka, les Franciliens doivent corriger le tir face à un adversaire plus impressionnant, l’Inter Milan, récent finaliste de la Ligue des Champions (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 12h).

Luis Enrique tente toujours de trouver la bonne formule à une dizaine de jours de la reprise de la Ligue 1. Contrairement au match contre Osaka, ce sera une défense à 4, Marquinhos et Skriniar sont les centraux tandis qu’Hernandez et Hakimi latéraux. Et dans le 4-3-3 de l’Espagnol, Zaire-Emery et Soler accompagneront Asensio positionné en numéro 9. Côté interiste, en l’absence d’un portier d’expérience, ce sera le jeune Stankovic entre les poteaux. Et dans le 3-5-2 de Simone Inzaghi, Marcus Thuram sera associé à Lautaro.

Les compositions officielles :

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez - Ugarte, Vitinha, Fabian - Zaïre-Emery, Soler.

Inter Milan : Stankovic - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitayan, Di Marco - Thuram, Lautaro