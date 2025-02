Équipe de France : Didier Deschamps balance enfin ses vérités sur les polémiques avec Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est sur un petit nuage, lui qui a encore fait trembler les filets en milieu de semaine face à Manchester City en Ligue des Champions. Mais il ne faut pas oublier qu’il y a quelques mois seulement, le Bondynois était assez critiqué. Par les fans du Real Madrid, un peu sur leur faim lors des premiers mois du Français sous la tunique merengue. Mais surtout, c’était auprès des fans de l’Equipe de France que la cote de l’ancien du PSG était au plus bas. Si son statut de capitaine n’a pas vraiment fait l’unanimité au moment où le brassard lui a été attribué, ses absences lors des rassemblements d’octobre et de novembre ont clairement fait polémique et lui ont valu de vives critiques. Des absences sur lesquelles il n’y a d’ailleurs pas eu d’explications très claires, d’un côté comme de l’autre. Pour le stage d’octobre, il se disait que le Madrilène souhaitait avant tout se concentrer sur le Real Madrid et profiter de la trêve pour retrouver une forme physique optimale et se requinquer un peu après des premières semaines moyennes.

« En septembre, j’ai eu une discussion avec le sélectionneur avant et j’ai demandé à ne pas y aller, je venais d’arriver à Madrid, je n’étais pas dans ma maison. Mentalement, je n’étais pas dans un état d’esprit où j’étais à 100 % », confirmait le principal concerné début décembre. Puis, son absence de novembre était, selon beaucoup en tout cas, due à cette fameuse affaire extra-sportive suite à sa sortie en boîte de nuit à Stockholm. Mais là, Mbappé avait été plus flou : « en novembre, je ne peux pas dire. C’est une décision du coach, je me range derrière ce qu’il a dit. On a discuté tous les deux. Il l’a dit en conférence de presse, on était deux. Si ça sort, il sait d’où ça vient… Il ne veut pas que ça se sache et je respecte totalement. C’est lui le patron. Si un jour, il veut en parler… ». Et justement, lors d’un long point presse accordé à plusieurs médias comme L’Equipe, le sélectionneur tricolore a parlé, et il a fourni plusieurs explications. D’abord, il a voulu confirmer que le statut de capitaine de Mbappé n’était clairement pas remis en question.

Deschamps se justifie

« Je considère que Kylian a très bien assumé la suite après la retraite d’Hugo (Lloris) et Raphaël (Varane) à la Coupe du monde à Doha. Il a assumé ce rôle de capitaine avec Antoine (Griezmann) comme vice-capitaine. Et l’automne ne remet pas en cause son leadership par rapport à ce qu’il a fait et ce qu’il est capable de faire, a ainsi lancé Didier Deschamps », confirmant également par la suite que la vedette du Real Madrid portera le brassard lors du rassemblement de mars, à l’occasion des quarts de finale de la Ligue des Nations face à la Croatie. Surtout, il a tenu à défendre son capitaine : « il a le droit d’avoir une période où il est moins bien. Kylian, je l’ai toujours dit, l’équipe de France sera toujours plus forte avec lui. Après est venue se raccrocher cette affaire où le tribunal médiatique a rendu son verdict, alors qu’à l’arrivée, il n’a même pas été interrogé par la justice suédoise. Pendant trois semaines, un mois, voire plus, cela a été violent. Kylian sait bien qu’on parlera toujours beaucoup de lui, même quand il n’est pas là. Mais sur des sujets aussi sensibles, c’est loin d’être évident ». Ensuite, il est revenu sur ces fameuses absences.

« Avant la liste, la veille, il y avait la possibilité qu’il aille à Lille en C1. Donc il pouvait être amené à jouer. Il est entré trente minutes, pas totalement rétabli. Il y a eu des échanges entre les staffs médicaux, mais il avait besoin de temps pour cicatriser et être totalement rétabli, et quand je fais ma liste, vu la situation, je choisis l’option de ne pas le prendre. Il y avait peu de probabilité qu’il joue le samedi, puisqu’il ressentait quelque chose. Finalement, il a joué », a-t-il d’abord expliqué sur celle d’octobre, avant d’expliquer les raisons de son absence en novembre : « vous ne pouvez pas tout savoir non plus. Je m’interdis de révéler les échanges que je peux avoir avec les joueurs. Lui, il sait, moi, je sais, et à partir de là, tout va bien. Vous, vous savez qu’il n’était pas là, voilà. Mais c’est moi qui ai décidé. Dans l’analyse de la situation, de sa forme et des échanges que j’ai eus avec lui, j’ai pris la décision de le laisser tranquille. Je ne peux pas tout dire, évidemment, mais ce n’est pas une sanction comme cela a pu être interprété en fonction de ce qui s’est passé en octobre et son voyage en Suède. Octobre, pour moi, est un non-événement : Kylian dépend du programme du Real, qui lui donne cinq jours de repos, et pendant ces cinq jours, il fait ce qu’il veut. Qu’il aille à Stockholm ou à Pétaouchnok, il n’y a pas un endroit où il puisse passer inaperçu. C’était pendant un match de l’équipe de France, oui, mais ça ne l’a pas empêché d’envoyer des messages à la plupart des joueurs, et à moi aussi. L’embrasement a été violent. C’était une tempête, et à l’arrivée, ce n’était pas un verre d’eau, juste deux gouttes, c’est tout. S’il n’a même pas été entendu, c’est qu’il n’avait rien à voir avec ça. Tout a été excessif », a conclu DD. Le message est clair. Ou pas…