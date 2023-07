PSG : une joueuse tacle sèchement Neymar

La suite après cette publicité

Une fois n’est pas coutume, le comportement de Neymar sur le pré divise les foules ! Capable de faire la différence par son sens aiguisé du but, ses dribbles et son coup de rein ravageur, l’attaquant du Paris Saint-Germain est aussi tristement célèbre pour sa fâcheuse tendance à se laisser tomber et amplifier les contacts. À l’issue de la Coupe du monde 2018, l’attaquant du Paris Saint-Germain avait été fortement décrié par d’anciennes gloires du football pour ses simulations à répétition. Son image personnelle en a repris un coup après le récent témoignage de Sophia Kleinherne. Actuellement sélectionnée avec l’équipe d’Allemagne pour participer au Mondial 2023, la joueuse de l’Eintracht Francfort a évoqué l’engouement croissant autour de la pratique féminine tout en se prêtant au jeu de la comparaison avec le football masculin au cours d’un entretien accordé à l’édition allemande Playboy, relayé par Bild Sport. Dans la foulée, la joueuse de 23 ans estime qu’il existe moins de simulations dans le football féminin et a pris l’exemple du Brésilien pour justifier ses propos.

« Plusieurs facteurs se conjuguent. D’une part, les nouveaux spectateurs remarquent que nous fournissons des performances de haut niveau avec passion et motivation. Ensuite, on ne sait pas autant de choses sur nous que pour les hommes, qui bénéficient d’une présence médiatique permanente. En fin de compte, nous sommes aussi plus accessibles pour le public. Ce n’est pas une critique à l’égard des hommes, chez qui on a atteint de telles proportions qu’ils ne peuvent plus tout laisser faire. Mais je pense que nous avons réussi à inspirer les spectateurs avec un football plus honnête… Je crois que nous n’en faisons pas toujours autant dans certains situations. Je ne connais pas Neymar au féminin. Je ne connais par exemple aucune joueuse qui reste allongée deux ou trois minutes », a-t-elle expliqué.

