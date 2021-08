Premier League : sans Harry Kane, Tottenham surprend Manchester City

Tottenham devait réussir ses débuts en l'absence de Kane. Alors que l'avenir de l'international anglais chez les Spurs est encore en suspens, la formation londonienne faisait son entrée en lice en Premier League contre Manchester City, ce dimanche. Un premier gros test pour Nuno Espirito Santo, qui vivait sa première en PL sur le banc des Spurs. Et le technicien portugais a choisi d'aligner une formation en 4-2-3-1 avec Lucas, Alli et Bergwijn derrière Son. De leur côté, les Champions d'Angleterre en titre alignaient d'entrée la nouvelle recrue Grealish dans l'entrejeu, aux côtés de Gündogan et Fernandinho, De Bruyne revenant tout juste de blessure. Sterling-Mahrez-Torres complétaient le trio d'attaque. Mendy occupait également l'aile gauche des Cityzens.

Mais malgré tout ce beau monde sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium, la rencontre ne s'est jamais vraiment emballée. Rapidement, Manchester City était pourtant bien entré dans ce match et Grealish obtenait un premier coup franc dangereux à l'entrée de la surface. Sans succès pour Gündogan (4e), avant qu'un centre dangereux de Mahrez ne croise les gants de Lloris (12e). Très en jambes dans le premier quart d'heure, les Cityzens se sont ensuite éteints au fil de la rencontre.

Manchester City s'est éteint

Sur un coup franc lointain mal dégagé par Ederson, Lucas pensait pouvoir surprendre les Skyblues mais Gündogan sauvait sur sa ligne, in extremis (24e). Son, lancé par Lucas, tentait une frappe enroulée qui a terminé tout près du poteau d'Ederson (40e). Mise à part ces deux occasions dangereuses, les Spurs n'ont pu faire mieux pour profiter du temps faible des hommes de Guardiola. Un premier acte bien en dessous des attentes de ce choc anglais.

Il aura fallu attendre la seconde période pour voir cette rencontre se décanter. À la suite d'une belle entrée en matière des Londoniens, Bergwijn menait parfaitement la contre-attaque et a pu servir Son. Le Coréen se jouait de Aké et lâchait une frappe enroulée du gauche qui s'est logée dans le petit filet du portier mancunien (1-0, 55e). Sans réaction après l'ouverture du score, City aurait même pu se faire punir, mais Bergwijn, seul devant Ederson, loupait son duel (60e).

De Bruyne, tout juste entrée en jeu, tentait de sonner la révolte pour les Champions d'Angleterre, mais Lloris s'est montré vigilant (84e). Un réveil trop tardif pour Guardiola et ses hommes qui concèdent déjà une première défaite cette saison, avant la réception de Norwich dans le cadre de la deuxième journée. La suite pour les Spurs ? Un déplacement chez les Wolves, pour le retour de Nuno Espirito Santo au Molineux Stadium.

