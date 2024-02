JO, PSG : Jérôme Rothen en appelle à se venger de Lionel Messi !

Le passage de deux ans de Lionel Messi au PSG n’est pas prêt d’être oublié. Surtout pas par Jérôme Rothen. L’ancien milieu de terrain du club de la capitale est toujours exaspéré par le comportement adopté par la star durant son passage en France. Non seulement, il n’a pas apprécié ses prestations sur le terrain mais il se dit toujours choqué par l’attitude de l’Argentin qui, selon lui, n’a pas montré de respect pour l’endroit où il vivait. Les critiques émises par le Ballon d’Or en titre après son départ de France n’ont fait qu’aggraver son cas pour le consultant de RMC. Il invite d’ailleurs les supporters français à siffler Messi si ce dernier est sélectionné par l’Albiceleste lors des Jeux Olympiques de Paris cet été.

«Certains ont déjà la mémoire courte. Il a mis des tirs au PSG, à la France, à Paris depuis qu’il est parti. Oui c’est un désastre de vivre ici, lâche-t-il d’un ton ironique. Il n’a pas été reçu comme il devait apparemment. Tous les Français ont respecté Messi quand il est venu. En retour, tu attends que le respect soit réciproque. Ça n’a jamais été le cas. Il n’a jamais mis en avant le pays et pari. Il n’a jamais profité de la ville. Derrière, quand il part, il met des tirs au PSG. Ses prestations n’ont jamais été à la hauteur. Il a signé au PSG pour briller à la Coupe du Monde, on l’a très bien compris que c’était un terrain d’accueil où financièrement il faisait bon vivre. Pour marcher sur le terrain. Il a été intelligent, il a réussi sa Coupe du Monde. (…) Il n’a rien donné. Moi, en tant que Parisien et Français, le revoir ici faire le beau avec l’Argentine, j’ai envie de dire : "les gars sifflez-le." Je ne dis pas qu’il faut être violent mais siffle-le quand il sera sur le terrain et pour lui montrer qu’on est très mécontent de l’image qu’il a donnée du PSG, de Paris et de la France. Pars du principe que ça ne sera pas tapis rouge.»