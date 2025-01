Rennes en passe de vendre Jota pour 9,5 M€

Recruté par Rennes l’été dernier en échange de 8 M€, Jota (25 ans) va bel et bien quitter la Bretagne après seulement neuf petites apparitions (1 but) sous le maillot rouge et noir. Mais alors que l’Olympiakos s’était positionné, Skysports confirme que le Portugais devrait faire son retour en Écosse.

En effet, à l’heure où l’attaquant japonais du Celtic Glasgow, Kyogo Furuhashi, s’apprête à signer en faveur de Rennes, le média britannique indique que le SRFC et le club écossais sont en négociations avancées pour le retour Jota au Celtic en échange d’une somme avoisinant les 9,5 M€.